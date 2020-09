Alföldi Róbert „leleplező” videóval parodizálta ki az állítólagos Gyurcsány-egyeztetést

Leleplezte magát, még szavaztatott is.

Mint arról beszámoltunk, a HírTV azt állítja, Alföldi Róbert Karácsony Gergellyel és Gyurcsány Ferenccel, valamint két színművészetis hallgatóval egyeztetett titokban a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében, a titkos találkozón a HírTV szerint arról volt szó, hogy a tüntetést ki kell terjeszteni vidékre is.

Alföldi Róbertet az ügyben a Magyar Nemzet és az Origo is megkereste, a rendező mindkét médiumnak és a saját Facebook-oldalán is tagadta a vádakat, azóta pedig az SZFE is közölte, hogy a HírTV által hírbe hozott két diák nem is az ő hallgatójuk. Alföldi Róbert Facebook-oldalán az ügyre reagálva az éjjel egy paródiavideó jelent meg, melyben Alföldi „lelepleződik”, amint egy öltönyös alakkal sutyorog az Átrium pincéjében, majd a kamerát meglátva futásnak ered. Alföldi még meg is szavaztatta követőit arról, hogy vajon kivel látható a felvételen.

Exkluzív tartalom!Megszereztük a videót Alföldi Róbert titkos egyeztetéséről az Átrium pincéjében!! De vajon kivel… Közzétette: Alföldi Róbert – 2020. szeptember 8., kedd

Kiemelt kép: SZFE