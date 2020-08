Nem határon túli, hanem határtalanul magyar

A Hargita megyei Nagygalambfalváról, székely parasztcsaládból származó Kányádinak már születésekor problémát okozott magyar származása. 1929. május 10-én született, de egy aznapra eső fontos román nemzeti ünnep miatt május 11-re anyakönyvezték, mert az mégsem járja, hogy magyar származásúként ugyanarra a napra essen a születésnapja.

Trianon után a magyar irodalom jelentős része határon túli irodalommá vált, melynek egyik központi témája a kisebbségi lét és az abból fakadó nehézségek, például az erőszakos asszimiláció elleni küzdelem és a nemzeti identitás megtartása. Az erre irányuló törekvések egyik fontos eszköze az anyanyelv fontossága, melyet Kányádi Sándor is sokszor hangsúlyozott.

„vagyunk amíg

lenni hagynak

se kint se bent

mint az ablak

[…]

se kint se bent

rajtunk részeg

tekintettel

általnéznek”

– írta 1969-es Vagyunk amíg című versében.

Kányádi, akinek az anyanyelv megtartó ereje és az erdélyi kisebbségi sors mint alaptémák határozták meg a költészetét, korábban azt nyilatkozta, Erdélyre úgy tekint, ahogyan a Mikor szülőföldje határát megpillantja című versében megfogalmazta:

1973-ban Marosvásárhelyen született, ahol családja 1988-as Magyarországra költözéséig élt. Az erdélyi születésű, magyar nyelven alkotó író műveiben nem ír közvetlenül a magyar–román konfliktusról, ahogy egyik oldal mellett sem köteleződött el. Az Erdélyben összekeveredő román és magyar közösségek közötti konfliktus vizsgálata és feltalálása helyett sokkal inkább az erdélyi kommunista rezsimre és annak bukására összpontosít.

A mi kivándorlásunk egy hosszú búcsú volt, tizenháromtól tizenöt éves koromig megpróbáltam elbúcsúzni a várostól, és megjegyezni, magammal vinni minden részletét. A Máglyában nagyon erősen benne van nagymamámék Göcsi Máté utcai háza, a kertjének szegletei, a diófájának elágazásai. Azok az évek nagyon sok intenzív emléket adtak, olyan történetekben is fel-felbukkannak az akkoriban összegyűjtött érintés-emlékek vagy képek, amelyeknek látszólag semmi köze nincs Erdélyhez

Az író számára nagyon nehéz volt eljönni Marosvásárhelyről, aztán húsz évig egyáltalán nem volt képes visszamenni, nem volt ereje hozzá. Azt mondja, máig megviseli visszatérni, ezért viszonylag ritkán megy.

Egy olyan világban nőttem fel, ahol minden a titkok és hazugságok köré épült. A hazugságok is titkok voltak és a titkok is hazugságok voltak. Ez eléggé meghatározta azt, hogy telt az én gyerekkorom. (…) Mentem az óvodába apámmal, aki azt mondta, hogy tanuljam meg, ami ott van, abból semmi nem igaz és amit otthon beszélünk, abból semmit ne mondjak el. (…) Az volt a furcsa, amikor találkoztam olyan románokkal vagy olyan emberekkel, akikről kiderült, hogy ők tulajdonképpen elhitték. Az egész gyerekkoromban azt gondoltam, hogy ez egy játék, amit mindenki játszik, mert ha nem játszod, akkor fejbe lőnek vagy bajod lesz belőle.

A nemrég a 24.hu-nak interjút adott, Kolozsváron született Tompa Andrea ma már mindkét hazájában otthon érzi magát, bár többször is megkapta, hogy hazaáruló. Az 1990 óta Budapesten élő író szerencsésnek tartja magát, mert úgy érzi, hogy mindkét hazájában otthon tud lenni, bár a „haza” fogalmában kódolt veszélyérzet nem múlik el nyomtalanul, mondja.

Haza című új könyve egyik fő kérdése, mi lesz vagy mi lett azokkal, akik elhagyták a hazájukat, és hol van egyáltalán a haza vagy az otthon?

Tompa eddigi regényei mindegyikében (A hóhér háza, Fejtől s lábtól, Omerta) megjelenik az Erdély-tematika, művei nagyon erősen kapcsolódnak Kolozsvárhoz, ahogy a Trianon-trauma is többször hangsúlyos szerepet kap az írásaiban.

Tompa Andrea harmincéves emigrációként hívja a sajátját, és bár tudja, hogy a határon túli magyarokat áttelepülőnek szokták nevezni, itt nem csupán helyváltoztatásról van szó.

Az 1972-ben, Kolozsváron született Szabó T. Anna 1987-ben települt át Magyarországra családjával. Egy korábbi interjúban úgy emlékezett vissza 1986–87-re, hogy egyre reménytelenebbnek látszott a helyzet.

Az ablakunk alatt Adrian Păunescu-rajongók vonultak nacionalista és soviniszta jelszavakat kántálva (koncertre mentek); az iskolámban minden tablót eltávolítottak, és a folyosók megteltek zászlókkal meg Ceauşescu-transzparensekkel, és minden óra azzal kezdődött, hogy el kellett énekelnünk a himnusz mind a hét szakaszát. A fokozódó feszültségben édesapám komolyan tartott egy pogromtól – ami aztán később részben meg is történt, Marosvásárhelyen.

Szabó T. Anna tizenöt éves volt áttelepedésükkor, könnyebben élte meg a változást, mint néhány évvel fiatalabb társai.

Én akkor már tudtam, ki vagyok, azt is, hogy ki akarok lenni, és az a tény, hogy eleinte bizony eléggé kilógtam az új osztályközösségből elszánt irodalomrajongásommal, csak megerősített a szándékaimban. Kivételes szerencse, hogy alig egy évvel később rátaláltam a mostani férjemre, a szintén erdélyi Dragomán Györgyre, akivel szinte minden gyerekkori élményünk megegyezett, ráadásul már akkor is mindketten írók akartunk lenni. A legjobb barátnőm is erdélyi. Mi hárman egy külön kis közösséget alkottunk, együtt jártunk koncertekre, kiállításokra. Velük vagy a családjukkal mindig otthon éreztem magam – és nagyon sokat voltunk együtt.