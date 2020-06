Öngyilkos lett Bollywood 34 éves sztárja

34 évesen meghalt Bollywood egyik legnagyobb sztárja, Sushant Singh Rajput. A mumbai rendőrség beszámolója szerint a színész öngyilkos lett lakásában. Rajput az egyik legnépszerűbb indiai színész volt az elmúlt években, haláláról Narendra Modi indiai miniszterelnök is megemlékezett.

Sushant Singh Rajput…a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020