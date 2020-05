Így nézhet majd ki a Tiborcztól egy másik kedvenc NER-milliárdos kezébe került visegrádi luxushotel

Az eredetileg 2009-re ígért Hilton hotel építését a válság kettévágta, majd Tiborcz Istvánon át az MKB-ben és a Közgépben is érdekelt Szíjj László tulajdonába került. Most befejezhetik az építkezést.

Tiborcz helyett Szíjj László fejezi be a visegrádi luxushotelt

Tizenöt évvel ezelőtt a Dunakanyar egyik legszebb pontján fekvő régi bányagödörbe az ír hátterű Tourist Projects 2004 Ingatlanhasznosító Kft. álmodott meg egy kétszázharminc szobás, 5+1 csillagos hotelt, amelynek az építését 2007-ben meg is kezdték, ám a munkálatok két évvel később a gazdasági válság következtében leálltak.

A két étterem mellett konferencia- és rendezvénytermeket, uszodát is rejtő komplexumot a Hilton üzemeltette volna, mivel a fővárosi két szállodája mellett az amerikai lánc a magyar vidék egy fontos pontját is megcélozta, a két hektáron nyújtózó óriás építésének felfüggesztése után azonban kihátráltak a projektből, sőt 2012-ben a beruházó cég felszámolása is megindult.

Az ILoveDunakanyar által 2017-ben készített fotókon jól látszik az épületnek a felmérések szerint 66 százalékos készültségi foka, ennek ellenére a 2015-ös eladási próbálkozást nem koronázta siker: az 1,8 milliárdos árcímkét, illetve az MKB 30 millió eurós jelzálogjogát látva egyetlen cég sem tett ajánlatot.

A helyzet végül a következő évben változott meg: az Átlátszó szerint ugyanis a terület az MKB követelésének átvállalásával a Tiborcz Istvánhoz köthető Hotel VSGRD Kft. elődjéhez került. Az épületet közvetetten tehát a miniszterelnöki vő szerezte meg, 2018 tavaszán pedig megállapodás született a várossal a szállodaépület folytatására.

A Hotel VSGRD részéről a szerződést Malik Zoltán írta alá; ő a Longoria Holding Zrt.-nek és a Tiborcz István tulajdonában álló BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.-nek is az ügyvezetője, de igazgatótanácsi tag a Mészáros Lőrinc és Tiborcz István közös érdekeltségébe tartozó Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt.-ben is. A várossal kötött szerződés szerint a beruházó vállalja, hogy a város tájképi környezetét nagymértékben romboló betonszerkezetből egy luxusszállodát épít, emellett kötelezettséget vállal a növényzet pótlására, valamint a földbe süllyesztett parkoló tetején egy közpark létrehozására és üzemeltetésére

– írta az oldal, látványterveket azonban a cég azóta sem tett közzé, sőt, azt sem lehetett tudni, hogy ki tervezi majd újra az épületet, ami 2019-ben a Tiborcz érdekeltségéből a NER másik kedvencének, a tiszakécskei vállalkozóból hirtelen a magyar üzleti élet középpontjába, kétszázmilliárdos vagyonával pedig a Forbes leggazdagabb magyarokról készített listájának negyedik helyére repült Szíjj László tulajdonában lévő MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. kezébe került.

Egészen mostanáig, hiszen minden jel arra mutat, hogy a Löffler-bánya külszíni fejtésének helyén emelkedő, a helyiek által csak üveghegyként emlegetett torzó befejezése felett a dán formatervező-belsőépítész-zenész-producer csodabogár, Johannes Torpe irodája őrködik majd.

A korábban a felső kategóriás audioeszközöket gyártó Bang & Olufsen kreatív igazgatói székét elfoglaló, illetve a Roberto Cavallinak, a Dolce & Gabbanának, a Ferrarinak és a Skype-nak is dolgozó, sőt egy 2001: Űrodüsszeia ihlette koppenhágai privát klubot is megálmodó Torpe már 2017 októberében, egy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tartott beszéde utáni interjúban is elejtett egy fél mondatot a projektről – „tegnap Visegrádon voltam, mert ügyfelekkel volt találkozóm” –, az azóta több online művészeti lap által átvett terveket azonban csak nemrégiben tette közzé.

A tervezőiroda honlapján már csak 210 szobásként emlegetett, 5+1 helyett négycsillagos, The Buda Resort munkacímen futó projekt leírásában nem szerepel a megrendelő kiléte (habár ez a fentiek fényében nyilvánvaló), számos információ azonban kiderül belőle, így az is, hogy a hotel esetében sem a minőségi alapanyagokkal, sem a terek méretével nem spórolnak majd, hiszen

az első emeleti családi fürdőrész 1200, a részben földalatti, csak felnőttek számára használható wellness-részleg 4000, míg a tíztermes konferenciatér 2000, az éttermek és bárok pedig 1800 négyzetméternyi területet vesznek majd el a szobák elől.

A hét kültéri, köztük két termálmedencével, tetőkerttel és jógaterekkel is ellátott óriás megszületésének határidejéről egyelőre nem állnak rendelkezésre információk, a látványterveket és a jelenlegi vírushelyzetet látva azonban kizártnak tűnik, hogy a hely 2022 előtt megnyithatná a kapuit – feltéve, ha valóban Torpe tervei valósulnak meg.

A belső tér részletei közül néhány külön kiemelést érdemel: az ezoterikus színezetű, a Dobogókőt a bolygó szívcsakrájaként említő, a lótusz motívumát beemelő, de a Föld láthatatlan energiaáramlási rendszeréről, a Ley-vonalakról is megemlékező – leírásból kiemelkedik a hallból és a felette lévő hat szintről jól látható 32 méter magas andezitszikla megmutatásának ötlete (habár ez az eredeti terveken is így szerepelt), illetve a főhomlokzatba épített, napenergiát hasznosító panelek, amelyek tényleg nívós épületté emelhetik majd a Duna-Ipoly Nemzeti Park Natura2000 védettségű madárvédelmi területétől mindössze két kilométerre lévő, de arra a hatástanulmány szerint egyáltalán nem veszélyes visegrádi projektet.

A kormányközeli köröknek nem ez az egyetlen, a Dunakanyart érintő projektje: a dobermann-tenyésztőből szállodakirállyá lett, Mészáros Lőrinccel üzletelő Szepesi Richárd, Matolcsy György korábbi bizalmasának vejeként jó ütemben, EU-s pénzeknek köszönhetően lépett a magyar milliárdosok közé, majd cégek sorának alapítása után 2019 őszén, a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft.-n át a lepencei K7-es termálkutat is megszerezte, amit a helyi kórház, a Thermal Hotel Visegrád, illetve a Visegrádi ásványvíz is használ, és a jövőben talán az üveghegy termálvizét is adja majd.