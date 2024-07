Fideszes politikusok indultak rá a paksi erőmű közel 6 milliárdos adójára, miután Paksot elvesztette a kormánypárt

A fideszes városvezetést leváltó paksi polgármester szerint fennáll a lehetősége annak, hogy a kormány elveszi a várostól a paksi atomerőmű iparűzésiadó-bevételét. A Hvg.hu cikke szerint Kalocsa fideszes polgármestere már be is jelentkezett a pénzekért.

Ha már megépült a Tomori Pál híd, hozzunk át rajta Kalocsa és térsége számára fejlesztési forrást is

– Filvig Géza, Kalocsa fideszes polgármestere támogatókat is talált a kormánypárt legfelsőbb köreiben az ötlethez.

Filvig a hétvégén a közösségi oldalán tette közzé, hogy a kormánynál kezdeményezte egy úgynevezett különleges gazdasági övezet kialakítását. Indítványa szerint a térségben működő cégek – megfogalmazása szerint csak az állami cégek – adójának egy része átkerülne a Tolna és a Bács-Kiskun megyei önkormányzat hatáskörébe, így a pénzt a fideszes többségű megyei testületek oszthatnák szét a települések között.

A különleges gazdasági övezetek fogalmát 2020-ban alkotta meg a kormány, így tudta kicsavarni a gödi Samsung akkumulátorgyár adóbefizetéseit a helyi ellenzéki polgármester kezéből. Azóta két másik övezetet is kijelöltek, a mosonmagyaróvárit és a Fejér megyei Duna-mente övezetet, ez utóbbi az iváncsai akkugyár és a rácalmási Hankook adójára startolt rá. Érdemes volt lehajolni a pénzért, ugyanis az adóhivatal februári közzététele alapján a jelenlegi három különleges gazdasági övezet helyi adói 2023-ban összesen több mint 10 milliárd forintot tettek ki.

Pakson a júniusi választáson a Fidesz elvesztette az irányítást, a polgármesteri tisztséget és a képviselői helyek többségét a Paksi Deák Ferenc Egyesület jelöltjei kapták meg, Heringes Anita polgármester egyenesen az MSZP-től érkezett.

Heringes Anita, Paks frissen megválasztott polgármestere szerint a kezdeményezés azt jelentené, hogy

a Paks városának járó iparűzési és építményadókat, amelyeknek minden forintjáért a paksiak dolgoznak meg, Kalocsa kapná és élvezhetné”

Nem kevés pénz elosztásáról van szó, ugyanis 2023-ban csak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 5,9 milliárd forintot fizetett ki a városnak helyi adók címén.

Heringes Anita szerint már a kampányban is fenyegették a paksi választókat, hogy elveszik a várostól ezeket az adókat, ha nem a Fidesz emberei nyernek. Most úgy tűnik, a kormány legalább ezt az ígéretét betartja. Filvig úgy tudja, hogy Font Sándor Bács-Kiskun megyei országgyűlési képviselő már be is zsebelte a kormány támogatását. Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő is egyértelműen Filvig mögé állt be az újra befűtött kampányban.