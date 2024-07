Beadta megjavítani a párjától kapott arany nyakláncot, majd zálogba csapta a férfi lebukása után

Börtönbe küldené Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség azt az 57 éves férfit, aki 2022 őszén több ingatlant is kifosztott Budapesten. A pénzmosással vádolt élettársára felfüggesztettet kértek.

A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint a férfi két hónap alatt kilenc, túlnyomórészt XVI. kerületi lakásba és házba is betört vagy megpróbált betörni.

A terhelt készpénzt, ékszereket, mobiltelefont, sportcipőt is zsákmányolt, de volt, hogy fogfehérítő készletet is magával vitte. De gondolt az élettársára is. Az egyik helyről ellopott, sérült arany nyakláncot ugyanis a párjának adta. A nő tudta, hogy lopott az ékszer, meg szerette volna javíttatni, ezért beadta az egyik újbudai üzletbe. Amikor azonban a zsaruk elfogták a betörésekre szakosodó párját, akkor inkább elzálogosította a nyakláncot.

A tíz kifosztott személyt 2 millió forintot meghaladó lopási és rongálási kár érte összesen. Az ügyészség börtönbüntetést kért a lopásokkal vádolt férfire, míg a nőre felfüggesztettet indítványozott az orgazdasági magatartása miatt.