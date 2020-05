Mikor nézhetünk végre rendes műsorokat a tévében?

A koronavírus-járvány teljesen átírta a tavaszi szezont a tévében, és szinte minden őszre csúszik. Akkor remélhetőleg valóban lesz min szórakoznunk a mostani béna karanténműsorok helyett.

A koronavírus-járvány nem csak a vendéglátást tette tönkre jó időre, de teljesen átírta a nyarunkat is: a fesztiválok zöme elmarad, a szórakoztatóipar pedig évekig érezni fogja, hogy pár hónapra teljesen leállt az élet. Az itthon készülő külföldi filmes produkciókat elhalasztották, és csak nagyon lassan kezdik el ismét forgatni a hazai sorozatokat a többhetes kényszerpihenő után. Ráadásul, amelyek még időben elkészültek, azokat sem láthatjuk mind:

Leállt a Drága örökösök negyedik évadának forgatása, és kérdéses, hogy mikor mutatják be a folytatást.

A Tanár harmadik évadánál az első rész után leszedték a heti sorozatot a képernyőről, de ugyanez a helyzet az Apatigrissel is.

A Konyhafőnök már leforgatott részeinek bemutatását szintén elhalasztja a csatorna.

Valószínűleg az X-Faktor is csúszik.

A TV2-nél sem sokkal jobb a helyzet: kifogytak a Mintaapák epizódjaiból, az ismétlést adják, és egyre több a csere a stábban.

Bár lassanként újraindulhat az élet a tévés piacon, a pár hétnyi kiesés több évre vetheti vissza az iparágat. Nyilvánvaló, hogy nem fog egyik napról a másikra visszaállni az egyensúly a hirdetők és a csatornák között. Az egészben pedig a legbosszantóbb ellentmondás, hogy miközben a cégek érthetően a marketingen próbálnak a legtöbbet spórolni a világjárvány alatt, addig a szokásosnál többen ülnek le a tévé elé. Rengeteg a néző, miközben alig maradt hirdető.

A médiapiac is a keresleten és a kínálaton alapszik. A csatornák azzal a szerencsétlen helyzettel állnak szemben, amikor óriási a kínálat, de kereslet alig maradt

– mondta még a Guardiannek Stephen Allan médiaelemző.

Ez egy globális probléma, és a már említett cikk bennfentese például negyven százalékos visszaesésről beszél a brit tévés reklámpiacon március és június között. Egyes elemzők arra számítanak, hogy a pandémia után a hirdetők a korábban megszokott összegeknél még többet fordítanak majd reklámra, ugyanakkor félő, hogy mit fognak kapni a nézők. A forgatások csak most kezdenek újraindulni, és nem véletlenül spórolnak annyira a tartalommal a csatornák: ennek egyik oka, hogy nincs értelme ellőni a legfontosabb műsorokat a hanyatló reklámbevételek mellett, a másik, hogy senki sem tudhatta, mikor folytatódhat a munka, és meddig tartanak ki a betárazott produkciók. Ha visszatérnek a hirdetők és a milliók, de nincs mit kínálni, az sem túl szerencsés forgatókönyv.

Az is könnyen elképzelhető, hogy az elkövetkezendő években nem lesz akkora a fejlődés a hazai fikciós sorozatiparban, mint eddig. Nem véletlenül szenteltünk pedig egy komplett podcast-évadot a magyar sorozatbummnak: az HBO mellett a kereskedelmi csatornák az RTL Klubbal az élen egyre komolyabb pénzeket öltek egyre több fikcióba a járvány előtt. Folytatódott A mi kis falunk, új részeket kapott a Drága örökösök, elindult a kosztümös Bátrak földje, leforgott az Apatigris Scherer Péterrel a főszerepben, sőt, elkészült az RTL Klub első, teljes egészében saját fejlesztésű sorozata, a Mellékhatás is a gyerekvállalás küzdelmeiről.

Az RTL Klub szépen kitaposta az utat, míg a TV2 most próbálkozik, és egy olyan szürreális valami lett egyelőre a végeredmény, mint az Egyszer volt Budán Bödör Gáspár a félkopasz Stohl Andrással. Nekik a sorozat fogadtatása azt mutatja, még bőven van hova fejlődniük. A fikció piszok drága műfaj, és időigényes. Akár több évig is eltart, míg az ötlettől a képernyőig jutnak a történetek, ami egy HBO-nak vagy Netflixnek lehet, hogy nem gond, de a kereskedelmi csatornák nem időmilliomosok. Ezért is akkora dolog, hogy már nem csak vásárolt vagy napi sorozatokkal húzzák be a nézőket a show-műsorok mellett, hanem kockázatot vállalnak a saját produkciókkal is.

A világjárvány azonban borított mindent, és nem biztos, hogy ugyanakkora lendülettel költik majd a csatornák a büdzsét fikcióra.

Mit nézhetünk most, és mi marad őszre?

A Netflix például azon kevesek közé tartozik, akik győztesen jönnek ki a koronavírus-járványból. Bár a veszélyhelyzet kezdetén még azt találgattuk, hogy az önkéntes karantént mennyire tudja a streaming-szolgáltató pénzre váltani, mostanra kiderült, hogy sikerült neki. Az első negyedévben majdnem tizenhat millióan fizettek elő újonnan a Netflixre, ami több mint kétszerese a vártnál a Telegraph cikke szerint. Bár hasonló a helyzet a többi platformnál is, a Netflixnek valahogy sikerült elérnie, hogy gyakorlatilag mindenki róluk beszéljen. Amíg a briteknél népszerű Love Island elmarad – és itthon sem forgatnak Survivort –, addig a streaming-oldal bemutatta az évtized talán legjobb realityjét, a Too Hot to Handle-t, ahol a fiatal és szexi résztvevők nem érhetnek egymáshoz. De ez csak egy cím: a tavasz másik, jogosan agyonhájpolt tartalma a Tiger King, ami egy nyolcrészes dokusorozat egy tigrisimádó, meleg, bigámista gyilkosról. Ezekkel volt tele az internet tavasszal.

A magyar műsorokat viszont teljesen átvariálta a koronavírus-járvány. Attól már nem kell félnünk, hogy Jóban Rosszban nélkül maradunk a Szuper TV2-n, hiszen forgatják a friss részeket. A Barátok közt részei szintén készülnek április végétől, és az Egyszer volt Budán Bödör Gáspár is forog szigorú óvintézkedések mellett. Egészen aktív tavaszunk lett volna a kereskedelmi csatornákon az új sorozatokkal és A Konyhafőnökkel, de ehelyett ősszel követhetjük A Tanárt, az Apatigrist és az Egyszer volt Budán Bödör Gáspárt is, amikor már lesz értelme bevetni a legütősebb fegyvereket.

A legnagyobb szerencsénk, hogy legalább a Feleségek luxuskivitelben újabb évada maradt, még akkor is, ha a Viasat3 már nem hű az eredeti formátumhoz. Kevés a luxus és kevés a feleség.

A halasztott tartalmak mellett azért így is tudunk mit nézni a tévében: ott van a Cápák között hétfőnként a magyar találmányokkal és a milliós befektetésekkel, illetve szombatonként jön mindig a Made in Karantén ByeAlexszel, Gáspár Lacival, Sztarenki Dórával és Szabó Győzővel. Utóbbinál nem kell túl komoly minőségre számítani, ahogy a már lekerült TV2-s #maradjotthon sem volt nagy durranás. Bebizonyosodott, hogy a tévék sem tudnak túl sok mindent tenni az ellen, ha nem lehet kimozdulni. Sem annyi idő, sem olyan felhozatal nem volt, mint annak idején a Szelfi című műsornál az RTL Klubon. Egy-két kivételt leszámítva jobban járunk a Netflixszel vagy a többi streaming-szolgáltatóval, mint a sebtében összerántott műsorokkal. Ezért őszig kell várnunk arra, hogy a megszokott színvonalhoz térjenek vissza a tévék, addig meg az X-Faktorban még mikrofont dobáló versenyzők próbálnak megint szerencsét.

A hazai tévék tehát takarékra tették magukat, hogy el ne lőjék az összes tartalékukat. Nincs értelme a teli tárat a levegőbe lőni, miközben kifogyhatnak a munícióból, és ki tudja mikor jöhet az utánpótlás:

Hogy A Konyhafőnök idei évada nem kerül tavasszal a képernyőre, és az Apatigris és A Tanár harmadik évada leghamarabb ősszel látható a csatornán, annak egyik oka, hogy a reklámpiaci változásokra reagálnunk kell a műsorrend változtatásával. Bízva egy kereskedelmileg erősebb őszben, inkább oda fogjuk koncentrálni a műsorainkat, hiszen van olyan műsor, konkrétan a Survivor, amely az egészségügyi veszélyhelyzet miatt nem tud elkészülni. Arról, hogy ősszel mely műsorok kerülnek még a képernyőre, időben fogjuk tájékoztatni a sajtót és a nagyközönséget, addig is A Tanár és az Apatigris című sorozataink is hozzáférhetők az RTL Most+ szolgáltatásunkon

– írta a kérdéseinkre az RTL Klub. Jelenleg ők is az előfizetőkre épülő szolgáltatásukra támaszkodnak, és egyelőre csak ott adják ki a friss tartalmaikat. Aki a reklámtól függ, az kivár, míg helyreáll a rend, és a jobb műsorokra mi szintén akkor számíthatunk.

