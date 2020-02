Varga Juditot is várják a családon belüli erőszak áldozataiért szervezett nőnapi koncertre

Varga Juditot is várják a családon belüli erőszak áldozataiért szervezett nőnapi koncertre

A Hősök terére szervezett koncerten fellép többek között Király Linda, Oláh Ibolya és Závada Péter is.

Március 8-án a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítésére rendeznek nagyszabású koncertet a Hősök terén.

A közelmúlt megrázó eseménysorozata, és a kapcsolati-családon belüli erőszak áldozatainak általános helyzete miatt arra gondoltunk, mi lenne, ha idén a nőnap nem csak arról szólna, hogy virágot kell venni a nőknek?

– tették fel a kérdést a szervezők, ezért a nőnapi jótékonysági koncerten – a technikai költségeken felül – az áldozatok megsegítésére, az ő jogi költségeikre gyűjtenek majd, hiszen az adományokat a PATENT Egyesület Nőjogi Persely projektje kapja.

A koncerten fellép többek között Likó Marcell (Vad Fruttik), Menyhárt Jenő, Farkasházi Réka, Závada Péter, Király Linda, Oláh Ibolya, Halász Judit és Csemer Boglárka Boggie, a teljes névsor itt található.

Az esemény fővédnöke Karácsony Gergely főpolgármester lesz, de a szervezők – Péterfy-Novák Éva író és Mérő Vera, a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene közösség alapítója – várják Varga Judit igazságügyi minisztert is, akinek a szervezők többek között ezt írták: „Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a jótékonysági koncerten szót emeljen az, aki a legtöbbet teheti az áldozatvédelem ügyében, és aki az ehhez kapcsolódó munkát éppen ebben az időszakban kezdi meg. Rendkívül fontos társadalmi üzenete lenne annak, ha ön kiállna, beszélne arról, hogy milyen lépéseket tervez a kormány, és csatlakozna az esemény üzenetéhez, ami az ön által a közelmúltban elmondottakkal összhangban az, hogy egy áldozat is túl sok, a segítség pedig minden áldozatnak jár.” (Mint ismeretes, Varga Judit túlmisztifikáltnak és politikai hisztinek is nevezte a a nők védelmét szolgáló Isztambuli Egyezményt, amelyet Magyarország eddig nem ratifikált.)