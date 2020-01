James Bond lehet fekete, de nő nem

A James Bond franchise producere, Barbara Broccoli a Varietynek adott interjúban beszélt arról a rajongókat régóta érdeklő témáról, miszerint lehet-e olyan, hogy James Bond ne fehér, vagy akár ne is férfi legyen a jövőben.

James Bondnak bármilyen bőrszíne lehet, de ő egy férfi

– zárta most rövidre a találgatásokat a producer, aki szerint új, erős női karaktereket kell létrehozni: „Nem különösebben érdekel, hogy egy férfi karaktert nők játsszanak. Szerintem a nők sokkal érdekesebbek ennél” – mondta Barbara Broccoli.

A kérdés azért merült most fel, mert az áprilisban érkező új Bond-filmben szerepel egy 00-ás ügynök, akit Lashana Lynch alakít majd, és a Daniel Craig alakította James Bond pedig kilép őfelsége szolgálatából. Meg is jelentek a találgatások, hogy a jövőben már egyenesen egy nő veszi majd át James Bond karakterét. Broccoli – aki féltestvérével, Michael G. Wilsonnal ügyel a franchise-ra – azonban elmondta, hogy a James Bond karakter gondnokainak tekintik magukat, és ezt a felelősségüket komolyan is veszik.

A Nincs idő meghalni című, 25. Bond-filmet április 9-én mutatják be a magyar mozik, és ha minden igaz, ebben láthatjuk Craiget utoljára Bondként.

(Via BBC)

Kiemelt kép: Daniel Craig, Lea Seydoux és Lashana Lynch. (Photo by MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images)