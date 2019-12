Lisszaboni és düsseldorfi DJ-kkel tart háromhelyszínes popup bulit a Madách téren a Telekom Electronic Beats (x)

December 27-én bemutatva azt, hogyan találkozik a világzene a klubzenével, az elektronika a legősibb ösztönöket ébresztő hangzásokkal.

Három, kulturális értelemben is megkerülhetetlen budapesti szpotot fog háromszögbe a karácsony utáni első pénteken a Telekom Electronic Beats. Az izgalmasabb hétvégi bulik törzsközönségei és a főváros ifjú kreatívjai által kifejezetten kedvelt találkozási pontok ezen az estén háromhelyszínes, ingyenes minibulivá alakulnak, egymástól alig fél percnyi gyalogsétára, tematikus dj-szetteknek nyújtva platformot kora estétől az éjszaka derekáig.

A nemrég belsőépítészeti fejlesztésen is átesett Központ új pincéjében fog zenélni a lisszaboni DJ Nigga Fox, aki ősei szülőföldjének, Angolának zenei műfaját, a gyors és táncos kudurót gondolja újra, forgatja fel és helyezi friss alapokra, közös halmazba emelve a portugál gettók zenéjét és a sötét európai technóklubok világát. Mellette a magyar Lazy Calm Raga lánypáros, a Mödanszié bulisorozatáról és kísérletezős-zsigeri tánczenéiről ismert The Stanley Maneuver, illetve a magyar-guineai producer, az ELEVATED csapatból ismerhető Siaga játszik még itt.



A túlsó térfélen található TELEP dj-pultját is a szokatlan, de új világokat nyitogató vájbok uralják ezen az estén. A düsseldorfi Salon des Amateurs klub rezidens lemezlovasai közé tartozik Lucas Croon, aki kollégáihoz, Vladimir Ivkovichoz és Lena Willikenshez hasonlóan mérsékelt habzású, gyakran egészen bizarr, “intelligens” klubzenékben utazik, és ezt most prezentálni is fogja. Az ő fel- és levezetője lesz a Budapesten élő török Vedat Akdağ, aki az évek során komolyabb közönséget épített maga köré pszichedelikus, törzsies diszkóhangzásával, amibe természetesen szülőföldjének elemei is bőséggel belecsúsznak.

Továbbsétálva a Printa is átalakul erre az estére, környezettudatos dizájnboltból listening partyvá alakulva: itt a négy égtáj világzenéiből is nagykanállal merítő, organikus lüktetések kapnak teret az Alcázar! patisorozat és a ROLÓ FM nevű friss közösségi underground rádió házigazdájának, Aron Ya-nak és a legjobb külpesti szabadtéri széria, a Santsat rezidensének, Csörgő Marcinak hála.

Valami azt súgja nekünk, ahogy aki az ünnepek között kimozdulni vágyik, jár elektronikus zenei bulikba, és hagyja magát berántani az érdekesebb zenék bozótjába, az úgyis itt lesz, ilyen emberekkel meg mindig jó dolog barátkozni, úgyhogy december 27-én este hétkor már lehet is kikérni az első hosszúlépéseket a feljebb nevezett helyszíneken

