Bödőcs Tibor rendesen odaszólt a Pintér Bélába beleszálló Szentesi Zöldi Lászlónak

Bödőcs Tibor a Facebookon reagált szerdán Szentesi Zöldi László a 888-on olvasható írására, melyben Pintér Bélát kritizálja. A színész-rendező a színházakat érintő új, kulturális törvény elleni tüntetésen mondott beszédet, melyben többek között azt mondta, „a színház alapvetően kritikus, ellenzéki, vagy ha nem az, akkor kurva unalmas és hazug”.

– fogalmazott beszédében.

Szentesi Zöldi László erre reagálva, cikkében azt írta, „a jó színház ugyanis nem ellenzéki vagy kormánypárti, hanem esztétikai, művészeti értékén ilyen vagy olyan”.

– olvasható kirohanásában, melyet már Bödőcs Tibor sem tudott szó nélkül hagyni.

– írja a posztban, mely teljes hosszában itt olvasható: