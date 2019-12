Kálomista: aki vitatja Janisch és Schilling véleményét, az rögtön náci

A producer-színházigazgató beszélt Tarlós-támogató tüntetőkről, hivatásos hüppögőkről, színházi zaklatásról, kritikusairól.

Kálomista Gábor producer, a Thália Színház igazgatója az atv-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a hétfői szabad színházért, a kulturális törvénycsomag ellen tartott tüntetés számos résztvevője és szónoka nemrég még Tarlós István támogatója volt, a volt főpolgármestert „simogatta”. Neveket azonban nem mondott. Akik – mint ezt az interjú során később elmondta az érdekeltségén keresztül a közmédiával 6,7 milliárd forint értékben szerződést kötő producer – ugyanazok a „hivatásos hüppögők”, akik 2010-2011-ben a filmfinanszírozás átalakítása ellen tiltakoztak.

Szerinte igenis lehet „zaklatószínháznak” nevezni egy olyan helyet, ahol egy éve tudnak egy zaklatásról, ezzel akkor sincs baja, ha a törvénytervezetbe is bekerül a sebtiben kitalált kommunikációs panel. Ugyanakkor azzal baja van, hogy a Katonában történt eset átsugárzik a többi színházra is, vagyis

Az emberek jelentős része nem azt fogja mondani, hogy a Katona József Színházban történt zaklatás, hanem hogy a színházakban történt zaklatás.

Ahogy azzal is baja van, ha Ungár Péter LMP-s politikus a parlamentben arról beszél, hogy Kálomistának a Tháliában „joga van rossz színházat csinálni”, mert szerinte az országgyűlésbe nem való a színházak esztétikai vagy más alapon történő minősítése.

Ha Ungár Péternek lehet véleménye a színházról, akkor ebben az országban bárkinek lehet

– nyilatkozta Kálomista, aki szerint Gothárról szólnia kellett volna Máté Gábornak, a Katona József Színház igazgatójának minimum a többi színházigazgatónak és a Színművészeti Egyetem vezetésének, de nem szólt. Ahogy egyébként Kálomista korábban a Bayer Show-ban beszélt arról, hogy Gothár ügye nem egyedi eset, de másikkal nem állt elő. Hogy miért nem szólt Máté, arról nekünk beszélt interjújában.

Arról is nyilatkozott Kálomista – nem itt, de ehhez kapcsolódóan –, hogy a fenntartónak joga van tudni arról, hogy mi folyik az általa működtetett intézményekben, utalt itt arra, hogy mostantól már a miniszternek is beleszólása lett a színházigazgatók kinevezésébe ott, ahol noha az intézmény fenntartója az önkormányzat, az állam is támogatásban részesíti.

Ugyanakkor Kálomista szerint is reális veszély, hogy a fenntartó politikai és nem szakmai alapon szól bele az egyes színházak működésébe. Csak ő ezalatt azt érti, mikor Karácsony Gergely megválasztása után azt mondta, hogy Dörner György a pályázata alapján nem lehetett volna az Újszínház igazgatója szakmai okokból, és hogy „megdöbbenne”, ha a következő lehetőségnél Dörner pályázata nyerne bárki máséval szemben. Kálomista szerint ez azt jelenti, hogy az Újszínház jelenlegi vezetője nem kap lehetőséget még egy igazgatói mandátum kitöltésére Erről egyébként a kultúráért is felelős főpolgármester-helyettessel, Gy. Németh Erzsébettel beszélgettünk).

Janisch Attilának és Schilling Árpádnak mindig mindenről van véleménye, amit akár egy ipari kamerának is elmondanak, de ha valaki vitatja, az rögtön náci – mondta a producer-igazgató azokra a kritikákra reagálva, amiket a filmrendező és a színházi rendező mondott.

