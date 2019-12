Drogot és fegyvereket is találtak a hétvégén meghalt rapper magángépén

A 21 éves Juice WRLD vasárnap reggel halt meg a chicagói reptéren epilepsziás rohamban, miután leszállt a magángépe. A TMZ azóta több információt is közölt, és kiderült, hogy Jarad Anthony Higginst, azaz Juice WRLD-öt egy ideje már figyelhették a szövetségiek, november közepén például Los Angelesben kutatták át a gépét drogkereső kutyákkal, de arról nincs hír, hogy találtak-e valamit.

Most azonban biztos, hogy negyvenegy vákuumozott csomag marihuánát rejtettek a csomagok, ami harmincegy kilónak felel meg. Ezen kívül többek között a BBC is három fegyverről ír töltényekkel valamint vényköteles, kodeines köptető is volt a fedélzeten.

Juice WRLD halálának pontos oka egyelőre ismeretlen, de a TMZ egy forrása azt mondta, hogy bevett pár tablettát a rapper.

A soundcloudon feltűnt chicagói rapper a depresszív hiphopot képviselte, és Budapesten Nicki Minaj arénás koncertje előtt lépett fel.

Budapesten celebrált a fenékkultusz főpapnője A budapesti Nicki Minaj-koncert nem maradt el, mint a pozsonyi, de a rajongókon kívül senki nem veszített volna semmit, ha elmarad.

Kiemelt kép: Dia Dipasupil/Getty Images for MTV