Hevesi Tamás: Jóban kell lennem önmagammal ahhoz, hogy másokat is szeretni tudjak

Hevesi Tamás a BEST magazinnak beszélt arról, mivel foglalkozik az éneklés mellett mostanában. Elmondta, hogy felelősséget érez több jótékony üggyel kapcsolatban is, de csak olyanok iránt, melyekkel szoros az érzelmi kötődése, ilyen például a cukorbetegség, a művészet vagy az állat-és természetvédelem.

Hevesi elmondta, hogy a rengeteg energiát, amivel ezekbe a dolgokba beleveti magát, családjából és néhány közeli barátjából meríti.

Fontos nekem, hogy pozitív beállítottságú emberek vegyenek körül, mert bár korábban én is hajlamos voltam búskomorságra, a jóban is a rosszat láttam, a világjárás – jelenleg százhat ország van mögöttem – megfordította a hozzáállásomat, teljesen átkódoltam magam. Hiszem hogy a rossz emberekben is vannak jó gondolatok, és ha visszatesszük őket a helyes sínre, akkor még lehet rajtuk változtatni. De tény, hogy jóban kell lennem önmagammal, ahhoz, hogy másokat is szeretni tudjak.