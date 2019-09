Orbánék megbuktatásáról szól egy svéd együttes klipje

Orbán Viktor és társai megbukásáról szól a svéd Clawfinger együttes új klipje. A Tear You Down című klipben a miniszterelnök, valamint Matteo Salvini képe többször is látható, miközben olyan szövegeket hallani, hogyan manipulálják a választókat álhírekkel és meghamisított adatokkal.

A jelenlegi politikai helyzet elég … érdekes, ahol a vélt érzelem fontosabb, mint a tények. Manipulált statisztikákkal megfélemlíteni és rossz döntésekre kényszeríteni az embereket, mindennapos gyakorlat, és függetlenül attól, hogy okkal, megalapozottan érvelünk, mindig van olyan, aki ezeket torz tényekkel lebontja majd. Szavazz az igazságért, de kinek az igazságáról beszélünk?

– írta a banda a klip kísérőszövegeként a Youtube-on.

Kiemelt kép: Youtube / Clawfinger Official