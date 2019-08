Hogy gondolhatnánk, hogy az Addams család bármelyik tagja normális?

Ősszel mutatják be a mozik Conrad Vernon Addams családját, melyhez a teaser után most trailer is érkezett. Az Addams család 1964-ben debütált a tévében, de legismertebb változata az 1991-es, Raul Julia és Anjelica Huston főszereplésével készült Addams Family – A galád család.

A mostani verzióban a furcsa és bizarr szokásairól ismert család hatalmas bulira készül, melyre a távolabbi rokonságot is meghívják. Eközben televíziós realityt szeretnének készíteni Addams-ékről, viszont úgy, hogy abban a legszokványosabb családnak tűnjenek.

Az animációs változatban a szereplők hangját olyan hírességek kölcsönzik, mint Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Finn Wolfhard és Bette Midler.

Az Addams család október 31-én érkezik a hazai mozikba.

Kiemelt kép: Wikipedia