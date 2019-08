Komoly tömeg lesz az Ed Sheeran-napon a Szigeten

Szerdán indul a legnagyobb fesztiválunk, a Sziget, hogy egy hétig teljen meg a Hajógyári többek között Ed Sheerannal és a Foo Fightersszel. Már csak azért is őket emeljük ki, mert a hétfői sajtóbejáráson újra elhangzott, hogy ez a két telt házas nap lesz biztosan, ami azt jelenti, hogy majdnem százezren lesznek kint.

A hét fesztiválnapra kilenc headliner kategóriás előadót/zenekart sikerült elhoznunk, akik közül három fellépő díja is meghaladja az eddigi csúcstartóét

– írta Kádár Tamás főszervezpő a közleményben.

Ez azt is jelenti, hogy egymás után több headliner is lehet, augusztus 13-án például a Foo Fighters előtt a Twenty One Pilots lép fel.

Legalább akkora sorokra számítunk, mint mondjuk két éve Rihannánál, szóval aki aznap látogat ki a fesztiválra, vagy készüljön fel a beváltó pultok előtti tömegre vagy váltsa be előbb a jegyét. De látogatócsúcsot már nem fog dönteni a Sziget.

A látogatószám úgy jön ki, hogy az egy adott napon belépők számát adjuk össze hét napra. Az angolok most elsősorban a három- és ötnapos bérleteket vették, a hétnapos bérletek eladásában idén tapasztalható némi visszaesés, napijegyekből viszont több fogyott, mint tavaly

– mondta Kádár az MTI-nek, és a bejáráson azt is hozzátette, hogy most az angolok lesznek a magyarok után a legtöbben.

A Szigeten idén is folytatódik a Love Revolution kampánya az emberi jogok védelme érdekében és a rasszizmus ellen, illetve a környezetre is figyelnek a Hajógyárin, ahogy csak lehet.

A Sziget a környezettudatosságtól lesz hangos Többek között Dr. Jane Goodall világhírű főemlőskutató is jön a Szigetre.

A műanyag szívószálakat például már száz százalékban sikerült felszámolniuk, és aki esetleg idén sem tud a szívószálak nélkül, újrahasznosítható papírból fog kapni. A következő lépés a jövőben, hogy a PET palackokat iktassák ki.

Kiemelt kép: Farkas Norbert /24.hu