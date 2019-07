Tarantino sosem volt még ilyen erős, de Az oroszlánkirállyal még így sem bírt el

Az oroszlánkirály maradt a csúcson.

Dicséretes 40 millió dolláros jegybevétellel nyitott az észak-amerikai jegypénztáraknál Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de még így sem tudta megelőzi Az oroszlánkirályt. Pedig a 40 milliós jegyeladás rekord: egyetlen Tarantino-film sem kezdett még ilyen erősen, amit már a legelső napi 16,8 millió dollár is előrevetített, ami szintén rekordösszeg.

Ám a Disney élőszereplősített szafarijával így sem tudott mit kezdeni, Az oroszlánkirály második hetén is folytatta diadalmenetét, 75,5 millió dollárral, ami igen szép summa még úgy is, hogy azért az előző hétvégi 185 millióhoz képest elég nagy arányú a visszaesés. A film jelenleg a hazai (USA+Kanada) piacon 350 millió dolláros bevételnél tart, ami tíz nap alatt a legjobb idei bevétel, és az is okot ad a Disney-nél az ünneplésre, hogy a film nemzetközi karrierje is szépen alakul, világszerte már 612 millió dollárt hozott össze. Az oroszlánkirály tovább erősítette a Disney pozícióját a kasszasikerlistán, ugyanis a cégnek ez az idei ötödik óriási erejű blockbustere a Bosszúállók – Végjáték 856 milliója, a Marvel Kapitány 426 milliója, a Toy Story 4 395 milliója és az Aladdin 345 milliója mellett.

Tarantino kilencedik filmjének ilyen erős nyitására a Sony sem számított: 30 millió dollárt becsültek a nyitóhétvégére, ám a pozitív kritikák, és Leonardo DiCaprio – Brad Pitt páros bevált. A sikerlista harmadik helyén áll a negyedik hete futó Pókember: Idegenben 12,2 millió dolláros bevételével, amellyel már 344 millió dollárra rúgnak a hazai bevételei.

