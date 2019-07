A Demóna tündérmeséből átalakult sötét, tökös fantasyeposszá

Az első rész sem volt már az a dedós cukiság, de amit a második rész trailere ígér, az igazi műfaj- és súlycsoport-váltás.

Már az első előzetes is sötétebb színeket ígért, ám a Demóna: A sötétség úrnője második trailere már a sztoriba is komolyabb betekintést nyújt, és amit mutat, az bizony, nagyon más, mint az első rész, amivel a Disney, ha némi karccal is, de azért mégis csak tündérmese-közelben maradt. Itt viszont kőkemény fantasy-kalandeposzi húzásokat látunk, Angelina Jolie és Michelle Pfeiffer olyan kígyó-intrikát folytat, hogy azt se tudjuk, kinek drukkoljunk, viszályok, megaszörnyek, csata, és minden, amit többnyire A Gyűrűk Ura nyomvonalán szoktunk inkább látni. Mivel szerettük az első részt, a második Demóna-filmet eddig is vártuk, ám most még jobban felcsigázták a várakozásainkat, ez ugyanis vagy egészen fenomenális lesz, vagy bődületesen kínos bukás – akárhogy is, mindenképpen látnunk kell. A film október 17-én érkezik a magyar mozikba.

Kiemelt kép: Disney