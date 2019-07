A VOLT főszervezője reagált arra, hogy Orbán Viktor is hallható volt a fesztiválon

Lobenwein Norbert a Volt Fesztivál főszervezője Facebook oldalán reagált arra, hogy a koncertek között Orbán Viktor rendszerváltást méltató szavait is hallhatták a fesztiválozók. Bejegyzésében hiányolja, hogy a hírről beszámoló újságírók nem vonatoztak le Sopronba:

Azt gondolom ugyanis, hogy az újságírás egy tök izgalmas szakma, amely arról szól, hogy ha az újságíró hall valamit, ami számára izgalmas, amit hírértékűnek tart, akkor annak utánamegy. Esetünkben megnézi, hogy valójában mi is történik Sopronban? Ha ezt tették volna azok, akik napokig címlapon tartották a “propaganda megy a VOLT-on” ügyet, levonatoztak volna Sopronba, megkerestek volna engem, vagy Fülit, vagy Tamást, beszélgettek volna a fesztiválozókkal, vagyis megpróbáltak volna meggyőződni arról, hogy valójában mi is történik a VOLT-on, ahelyett, hogy manipulatív, gusztustalan módon rúgnak bele egy számukra eleve ellenszenves produkcióba.

Lobenwein úgy látta, hogy a fesztivál alatt két párhuzamos világ épült fel Magyarországon:

Megjegyzi, hogy „a filmben nagyrészt a rendszerváltás korszakát idéző fotók szerepelnek (többnyire amúgy édesapám felvételei), valamint 5 másodpercben megelevenednek Orbán Viktor szavai, amelyet 1989-ben Nagy Imre temetésén mondott el. Nem tisztem véleményt mondani egy partnerünk szpotjáról. 1989-ben történelmet írtunk, számos fotó, kép égett belénk örökre.”

Lobenwein arra is kitér, hogy NoÁr emiatt a rövidfilm miatt bojkottálta a fesztivált. A fesztivál főszervezője azzal kezdi, hogy nem ismeri a színész-aktivistát, de azt furcsának találja, hogy távolmaradásával címlapra tudott kerülni:

Mosolyogtam és mérgelődtem egyszerre, amikor az egyik portál címlapon hozta, hogy egy (általam nem ismert) előadónk bojkottot hirdetett a VOLT ellen. Ahelyett, hogy eljött volna és azon a kerekasztal beszélgetésen mondja el a véleményét, ahová meghívták. Nem éreztük a fiatalember hiányát, még csak szóba se hozták az aznapi művészek, meghívottak, mégis fura, hogy ezzel címlapra lehetett kerülni. Azzal nem, hogy 40 ezren vettek részt a zseni Slipknot koncertjén, rekord mennyiségű vért adtak a fiatalok a VOLT-on, minden eddiginél több kortárs művész mutatkozott be a fesztiválon, háromszoros áron teltek meg a szálláshelyek Sopron 100 km-es körzetében és ezzel a VOLT számít az egyik legnagyobb turisztikai eseménynek idehaza, Palvin Barbi pedig boldogan bulizott most is a kedvenc zenekaraira, és még sorolhatnám. Mint ahogyan sorolhatnám a hibáinkat is: nem volt árnyék, kevés volt a párásító, alig lehetett megtalálni a mozgássérült WC-ket, és így tovább. De inkább nem folytatom. Mármint a felesleges mérgelődést. Hiszen sokszor jutnak eszembe Geszti szavai: Fikázni könnyű, alkotni nehéz…