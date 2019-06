Liam Gallagher bejelentkezett a brit miniszterelnöki posztra

Május 24-i lemondása után Theresa May brit miniszterelnök június 7-én távozott a kormány és a Konzervatív Párt éléről, ügyvezető miniszterelnökként július 22-ig marad a helyén. A pozíciókért jelenleg tíz jelölt van versenyben, azonban most újabb személy jelentkezett. Liam Gallaghert a legtöbben az Oasisból, az együttes felbomlása után pedig szólóban folytatta. Most azonban viccesen bejelenkezett Theresa May utódjának, a Twitteren kínálta fel magát brit miniszterelnöknek.

„Liam Gallgher vagyok, 4 gyönyörű gyerek édesapja, voltak drogügyeim az elmúlt években, és volt jópár listavezető slágerem, szóval küldhetitek nekem a Downing street 10. kulcsait, hogy gatyába rázzam ezt az egészet. MIÉRT ÉN? MIÉRT NE.” – írta.

My name is liam Gallagher I have 4 beautiful children I have dabbled in drugs over the years I’ve had many number 1s now send me the keys to no10 I’ll sort this pile of shit out WHY ME?WHY NOT.

