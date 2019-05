Ha túllépne a trianonozáson, itt egy remek dokusorozat a magyar szomszédságról

A Szomszédaink, a magyarok mindegyik része ingyen nézhető, és érdemes is a figyelemre.

Már a negyedik része is elkészült annak a dokumentumfilm-sorozatnak, mely a magyarok és a szomszédos országok népeinek kapcsolatát vizsgálja – túllépve a sztereotípiákon. Vajon mit gondolnak rólunk a szlovákok, a szerbek, a románok, az ukránok ma – és mit gondolunk mi róluk? Mármint ha nem maradunk meg a közhelyeknél, hanem megnézzük azt is, hogy milyen, sokszor ezredéves konfliktusok okozták az ellenérzéseket, és mi kell ahhoz, hogy együtt tudjunk élni mégis. Zámborszki Ákos és Galán Angéla filmjei, a Szomszédaink, a magyarok egyes epizódjai ezeknek a kérdéseknek jár utána hétköznapi emberek és szakértők megkérdezésével, az iskolarendszer megvizsgálásával, megkeresve az érzékeny pontokat és a konkrét tévedéseket is. Megkérdeznek szakértőket,

Négy filmről beszélünk, mindegyik ötvenkét perces önálló alkotás, mely egy-egy szomszédos országra koncentrál, és mindegyik teljes egészében nézhető online. Az első epizód fókuszában Szlovákia áll, a második epizód a romániai helyzettel foglalkozik, a harmadik Szerbiával, a nemrégiben elkészült negyedik rész pedig Kárpátaljára kalauzol.

Ezt a témát mindig politikai alapon közelítik meg, a mi filmjeink viszont hangsúlyozottan nem, és próbálják egy kicsit a perspektívaváltás irányába tolni a nézőt. Hogy szembesüljenek vele, hogy élték meg mondjuk Trianont a szlovákok, és hogy a szerb fiatalok mit tanultak az általános iskolában a magyarokról. Benne vannak a sztereotípiák, amelyek mentén ítélkezünk egymásról, és igyekszünk megmutatni, hogy mi van a közhelyeken túl.

– fogalmaztak az alkotók.

Kiemelt kép: YouTube