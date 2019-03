Jön a film a világ leghíresebb gyerekeltűnési ügyéről

Májusban lesz 12 éve, hogy a 3 éves Madeleine McCann egy családi nyaraláson a portugáliai Praia da Luzban eltűnt, miután szülei letették aludni őt testvéreit, majd elmentek egy tapas bárba.

Az azóta eltelt években a világ minden tájáról jelentették már, hogy látták a kislányt, de egyikük sem ő volt. Rengeteg elméletet született a kislány eltűnésével kapcsolatban. Egyesek szerint Madeleine a nyaraláson halt meg, szülei pedig elrejtették ott a holttestét. Mások szerint a gyerek pedofil bűnözés áldozata lett, de sokan gyerekkereskedőkre és balesetre is gyanakodtak.

A Netflix két évvel ezelőtt jelentette be, hogy dokumentumsorozatot készít a kislány eltűnéséről, és sok csúszás után, most végre megérkezett a The Disappearance of Madeleine McCann előzetese.

A készítők elmondták, hogy nem sikerült több, kulcsfontosságú figurát sem elérni. Annak ellenére, hogy rengeteg pénzt költöttek a nyolc részesre tervezett produkcióra, a csúszás okaként felmerült az a gyanú is, hogy esetleg valami olyasmire derült fény az ügyben, ami újdonság a nyomozásban is és nem lehet bemutatni.

A hónap elején a Netflix műsorprogramjában március 15-i bemutatóval szerepelt a film, majd mégis lekerült a listáról. Hogy végül mikor is mutatják be a filmet, nem tudni, de eléggé várjuk már.

(Guardian)

Kiemelt kép: TERI BLYTHE / METROPOLITAN POLICE SERVICE / AFP