Megvannak a Kolorádó Fesztivál fellépői

Június 19 és 22 között rendezik meg a Kolorádó Fesztivált a budai Sztrilich Pál cserkészpark területén, melynek idei fellépőit most hivatalosan is bejelentették. A fesztivál külföldi fellépői között olyan nevek szerepelnek, mint az amerikai Kurt Vile & The Violators indie rockzenekar, Femi Kuti és kísérőzenekara, a The Positive Force, valamint a belga Cocaine Piss.

A Kolorádón idén olyan magyar fellépőket hallhatunk majd, mint Szabó Benedek és a Galaxisok, a Fran Palermo, a Middlemist Red, Volkova Sisters és a The Moog.

A fesztiválra 14900 forintos, kedvezményes árú bérletek még február 17-ig kaphatók, amit 3500 forintért táborjeggyel egészíthetnek ki a helyszínen sátorozni vágyók. A következő hetekben és hónapokban pedig érkezik a fesztivál teljes műsora a további fellépőkkel és művészeti programokkal.

Kiemelt kép: Sóki Tamás / MTI