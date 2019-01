Majd három évvel sztrókja után Kulka János premierre készül, Csehov Cseresznyéskert című darabjában áll színpadra márciusban, írja a Blikk. A színpadi próbák hamarosan megkezdődnek, melyről korábban már egyeztettek a darab rendezőjével, Soós Attilával is.

„Eddig az olvasó- és elemzőpróbák zajlottak, azaz az asztalnál ülve beszéltük át a darabot. Most viszont elkezdünk játszani. Jánossal előzetesen felmértük a helyzetet, hogy mit és hogyan tud megcsinálni. Azt gondolom, minden megvan benne ahhoz, hogy csodálatos legyen a játéka. Arról nem is beszélve, hogy milyen nyugodt és derűs. Jelenléte sok erőt ad a társulat tagjainak” – mondta a rendező a Blikknek.

Kulka a Cseresznyéskert bemutatója előtt, január végén a Dollár Papa Gyermekei társulat Árvácska című darabjában is szerepel majd, a tévéképernyőn pedig a hangját kölcsönzi egy hamarosan futó reklámnak. A színész már több kisebb szerepet is elvállalt az elmúlt időszakban. Ujj Mészáros Károly X – A rendszerből törölve című filmjében egy szöveg nélküli szerepben láthattuk, illetve a TV2 Bogaras szülők című sorozatában is feltűnt nemrég.

Kulka János: Haldokolnom kellett, ugyanúgy, mint a valóságban Stroke-ja óta színpadra nem állhat, de kamera elé igen, és más tervei is vannak. Mi segített a betegség során, és hogyan tovább? Interjú Kulka Jánossal.

Kiemelt kép: Kallos Bea/MTI