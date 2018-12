A Konyhafőnökön túl is van élet a tévében

2018-ban rengeteg új gasztroműsor született, és visszatért pár régi kedvenc is. A legjobb viszont, hogy a külföldi választék mellett egyre több magyarról hallani, a már bevált formatumokat hozzák el a hazai csatornák. Akadtak persze melléfogások, de most olyan produkciókat ajánlunk, amik miatt igazán érdemes főzős doksikat és realityket nézni.

Chef’s Table (Netflix)

A Netflix legkomolyabb gasztrós műsoráról van szó, ami egy szuper dokumentumfilm-sorozatban mutat be egy-egy legendás séfet. A Chef’s Table-ben feltűnt például a korábban a világ legjobb szakácsának kikiáltott Massimo Bottura, aki pár hónapja Budapestre is ellátogatott. A sorozatban idén végigkövethettük a legjobb desszerteket, és a Chef’s Table kapott még egy ötödik évadot többek között Christina Martinezzel a barbacoák művészetéről és a családi tragédiájáról. Musa Dağdeviren szintén az egyik epizód főszereplője, ő a Çiya nevő isztambuli éttermével került a világ legjobbjai közé.

Kidobott ételből Michelin-csillagos fogás Massimo Botturát 2016-ban a világ legjobb séfének választották, mindene megvan, amire egy séf vágyhat, ő mégsem elégszik meg a csillagokkal. Budapesti előadása után beszélgettünk a szakáccsal.

A Chef’s Table titka, hogy az ételekről elképesztő lelkesedéssel tud beszélni, minden séf szenvedéllyel mesél a hivatásáról, és azok is kedvet kaphatnak a sorozathoz, akiknek semmi köze a főzéshez. A Netflix a legújabb évaddal pedig még mélyebbre ásott, az alapanyagok és az éttermek mellett komolyabb háttértörténeket adott a nézőknek, hogyan kellett mondjuk Martineznek elmenekülnie Mexikóból a férjétől, és hogyan kellett otthagynia a lányát, hogy Amerikában teremtse meg számukra az anyagi biztonságot. A séf a barbacoájáról lett híres, és emellett harcol a bevándorlók jogaiért. Látszik, hogy a Netflix nem ragadt le az eredeti koncepciónál, hanem évről évre többet ad.

A Netflixen elérhető mind az öt évad.

Konyhafőnök VIP (RTL Klub)

Az Ide süss! mellett a Konyhafőnök az egyetlen magyar műsor a listában, de ettől még nincs miért szégyenkeznie az RTL Klubnak, kihozták a műfajból, amit csak lehetett. Kereskedelmi tévéről van szó, így a termékelhelyezés nagyon súlyos, és bőven elég lett volna 50 perc is egy epizódra, de ezeket leszámítva kifejezetten szórakoztató lett a harmadik celebes évad. A vérfrissítéshez új szabályokra volt szükség: egy kicsit eltávolodtunk a szokásos zsűrizős módszerektől, és a két Michelin-csillagos séf, Sárközi Ákos és Rácz Jenő is összecsaptak egymással. Maguknak választottak versenyzőket, akiket egy héten keresztül tanítgattak – naponta egy amatőr séf azért kiesett. A már látott technikákat ismételtük át, mindenki zselésített, pürésített és habosított ezerrel, hogy aztán az elsajátított módszerekkel dobják fel a következő tányérjukat.

Rácz Jenő: Most jött el az idő, hogy Magyarországon éljek A Konyhafőnök VIP séfje Sanghajban már bizonyított, most viszont itthon építi tovább a karrierjét. Rácz Jenővel beszélgettünk az ázsiai konyháról, a vegyes magyar emlékekről, és a következő lépésről.

Szerencsére akadtak szórakoztató karakterek is, Kabát Péterrel az élen, aki a maga egyszerűségével lett az RTL Klubos produkciók kötelező eleme. Felfedezték a Celeb vagyok, ments ki innen! dzsungelében, majd a Nyerő párosban folytatták a menyasszonyával, végül kiderült az egykori újpesti Kabátról, hogy főzni is tud. Valamennyire. Aztán ott van Csocsesz, aki ismeretlen okokból egyszerre nőtt a nézők és a szereplők szívéhez. Összességében a Konyhafőnök szórakoztató a hobbiszakácsoknak, és azoknak is, akik egy rántottát is odaégetnek. Jó beleképzelni magunkat a körökbe, hogy mi mit készítenénk, és ritkán látni, hogy a meghívott celebek ennyire lelkesedjenek valamiért. Mindenki véresen komolyan veszi, ha nem batonokra vágta a répát vagy nem kötött meg az agaragarral zselésített céklája.

Az egész évadot vissza lehet nézni az RTL Moston, aminek már van egy nagyjából praktikusan működő appja is.

Final Table (Netflix)

A Konyhafőnökön és az Ide Süss!-ön túl csak netflixes gasztrosorozatokat válogattunk be, és ennek az a nagyon egyszerű magyarázata, hogy ők mindenkinek gyártanak műsorokat. Alműfajokra bontották a gasztrós tévét: van komoly reality világhírű séfekkel (Final Table), van ronda sütis bohóskodás (Nailed It), és van nagyon színvonalas doksi is az ételekről (Chef’s Table). A Final Table a komolyak közé tartozik, amit legutóbb össze is hasonlítottunk a Konyhafőnökkel. A Netflix egy végtelenül profi és költséges stúdiót húzott fel a séfek mögé, és amatőrök helyett profi, akár két Michelin-csillagos szakácsokat hívtak össze. A koncepció a nemzetek konyhája köré épült, minden részben egy-egy ország hagyományos ízeit veséztük ki Mexikótól Franciaországig. Az első fordulóban hírességek és egy ételkritikus választott egy tradicionális, helyi fogást, és ők is küldték a leggyengébb hármat a második körbe. Itt már egy még komolyabb séf döntött egyedül az egy alapanyagot kiemelő tányérok sorsáról. Nem volt sem pénznyeremény, se egy trófea, mégis az egész mezőny halálosan komolyan vette a versenyt.

A Konyhafőnök a miénk, így szeretjük, de van nála sokkal jobb A nagy szerencséje, hogy csak naponta adagolva kapjuk meg a részeket. Egy netflixes párja viszont olyan magasra rakta a lécet, hogy azután nehéz visszatérni az RTL Klubra.

A Final Table nem tökéletes, több ötlet hiányzott az országok kiválasztásánál, és sokszor nem a kreativitás volt az egyetlen szempont a laikus ítészek között, illetve a veszélyzónában jöttek össze a legizgalmasabb pillanatok. A Netflix lehetőségei viszont elképesztő hátteret adtak az első évadnak. A műsorban néha a saját másik programjuk, a Chef’s Table dokumentumfilmes elemei keveredtek a Konyhafőnök alapjaival: a főzés közben minden szereplő történetét megismertük, hogy honnan kezdték, és hogyan jutottak a csillagokig vagy a saját étteremig. Olyan technikákat és tányérokat láttunk minden részben, amelyek után nehéz volt visszatérni Fördős Zéékhez.

A Netlfixen elérhető az első évad.

Ide Süss! (Viasat3)

Nagyon sokan várták a brit Sütimester (The Great British Bake Off) hazai változatát, amit a Viasat3 forgatott le Hajós Andrással – ő volt a műsorvezető –, Baracskay Angéla cukrásszal, Szabadfi Szabolcs pékkel és Sass Danival az RTL Klubos Konyhafőnökből. Az angol eredeti nagyon magasra tette a lécet , de összességében a hazai Ide Süss!-nek is sikerült egy színvonalas kezdést hozni. Egyelőre két évad ment le, de ha szerencsénk van, jön majd a folytatás.

Hajós András és a folytatásos tortaregény Lement a legendás brit desszertes műsor hazai verziójának első része, az Ide Süss! Kicsit kevés a humor, de legalább sok a süti és a bénázás.

A klasszikus főzős műsorokkal ellentétben az Ide Süss!-ben az édes és sós tésztákon van a hangsúly, ezekhez kell érteni. Különböző kihívásokon keresztül szűkül a kör, és a zsűri minden alkalommal kihirdeti a sztárcukrászt, az éppen legjobban teljesítő versenyzőt. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen kemény helyzetben volt a Viasat3, a Sütimesterben elképesztő cukrászcsodák születtek, amivel kezdetben nehezen tartotta a tempót Hajós Andrásék műsora. Aztán idővel egyre magasabb szintet mutattak az amatőr cukrászok, és a kezdeti bénázás szerencsére megszűnt, a második évadra pedig végképp erős volt a mezőny.

Az Ide Süss! egy fontos mérföldköve a gasztrós realityknek, elvégre egy sokkal szűkebb réteget, a sütés rajongóit szólítja meg. Magyarországnak még a szakértők szerint is van mit fejlődnie a sütik terén, egy ilyen műsor pedig abszolút előnyünkre válhat, hogy megismerkedjünk a francia technikákkal, és a dobostortán túl is lássunk. Ugyanaz a helyzet, mint a Konyhafőnöknél, csak ott a fine diningot népszerűsítik.

A Viasat Play-en fent van mind a két évad.

Nailed it (Netflix)

A legfurcsább műsor a gasztrós választékban egyértelműen a netflixes Nailed It. Egy főzős reality alatt általában nem szokás hangosan röhögni, a Nailed It viszont eléri, hogy minden rész alatt remekül szórakozzunk. Ennek az az oka, hogy ebből aztán nem fogunk tanulni, nem fogunk semmilyen új eljárásra rácsodálkozni, csak kibukunk, hogy lehet ennyire ronda tortákat összehozni. Minden részben három amatőr, sőt, antitálentum mérkőzik meg egymással tízezer dollárért. Két fordulóban sütik le egymást, és az eredmény mindig siralmas, valami hasonló:

A Nailed Itet egy nagyszájú házigazda, Nicole Byer vezeti, mellette ül a szinte megjátszott francia akcentussal beszélő Jacques Torres a lehetetlenül fehér fogaival. A fogakat leszámítva kifejezetten kedves a zsűri, és a vendégítész is hozzátesz a műsorhoz. De tényleg nincs nehéz dolguk, a tortarémek elviszik a show-t.

Netflixen fent van az első két évad, és a karácsonyi különkiadás is.

Kiemelt kép: RTL Klub