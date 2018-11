Rácz Jenő: Most jött el az idő, hogy Magyarországon éljek

Rácz Jenőt a többség az RTL Klubon futó Konyhafőnök VIP-ből ismerheti. A Michelin-csillagos séf másodjára zsűrizik, és Magyarországért feladta sanghaji karrierjét is. Rácz főzött Angliában, majd a kétcsillagos koppenhágai Nomában. A leginkább viszont az évszázad szakácsának is nevezett, Joël Robuchon szingapúri étterme inspirálta, az innovatív elegancia áll hozzá igazán közel. Rácz Jenő tíz évet töltött külföldön, és Sanghajban a Taian Table étteremben Michelin-csillagot szerzett, amit kétszer meg is védett. Először fordult elő, hogy egy magyar séf külföldön kapjon ekkora elismerést. Most azonban hazaköltözik, és itthon fog egy új projektbe. Az Ázsiában összeszedett tapasztalatokról, a vegyes magyar emlékekről és a következő lépésről beszélgettünk a szakáccsal.