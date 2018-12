Betörtek Tarantino otthonába

Nemrég írtuk meg, hogy Quentin Tarantino 55 évesen végre nősülésre adta a fejét és feleségül vette 20 évvel fiatalabb barátnőjét, Daniella Picket. Sajnos most kevésbé jó hír érkezett a Ponyvaregény rendezőjéről, akinek vasárnap éjjel betörtek Los Angeles-i házába, míg ő is otthon tartózkodott, írja a TMZ.

A két betörő valószínűleg a ház egyik hátsó ablakon keresztül juthatott be. Miután Tarantino zajokat hallott, némi keresgélés után felfedezte a két férfit, akik azonnal menekülőre fogták, amikor a rendező kérdőre vonta őket. A betörőknek azonban még így is sikerült jó pár ékszert és egyéb értéktárgyat magukkal vinniük.

A Los Angeles-i rendőrség jelenleg a környék biztonsági kameráinak a felvételeit vizsgálja, hogy minél előbb azonosítani tudják a betörőket.

Kiemelt kép: Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Film Festival