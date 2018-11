Amíg Vastag Csabák jönnek az X-Faktorból, addig biztos, hogy lesz folytatás

Nyolc évnyi X-Faktor rengeteg: nyolc döntőn vagyunk túl, összesen tizenkét zsűritagon, öt műsorvezetőn és jó sok versenyzőn, eddig huszonegyen jutottak az első három közé. Az a helyzet, hogy ennek a cikknek az alapját is az adta, hogy arra sem emlékszünk, hogy a tavalyit ki nyerte, nemhogy az elsőt. Nyilván eltűnt mindenki a süllyesztőben, a tehetségkutatók már nem hoznak igazi népszerűséget, maximum a falunapra elég egy X-Faktor. Aztán nagyon hamar kiderült, hogy óriási tévedés, hogy nem kapunk új celebeket a műsortól, csak egy-két olyan év volt, amikor direkt vagy sem, de nem lett a győzelemből sokéves hakni és tévés élet. Vastag Csabától Opitz Barbiig egész szép karriert hozott az X-Faktor, az RTL Klubnak meg nézettséget, de még mekkorát. Az egy dolog, hogy egy ideje mindent ver az előválogató, de a tavalyi évhez még javítani is tudtak egy százalékot, ha a közönségarányt nézzük.

Az egész TV2 elbújhat az X-Faktor mögött A nézettségi adatok alapján a Szenzációs négyes csúnyán megbukott a Sztárban sztárral szemben.

Mielőtt végigvennénk, hogy ki hogy profitált a versenyzők közül, összeszedtük, hogy nézték az első évadtól a döntőket. Visszatekintve elképesztő számokat produkált a műsor, de ez nem (csak) az X-Faktornak köszönhető. Többen tévéztek, kevesebb volt a csatorna, nem tudtunk akkora választék között pörgetni. Szóval arányaiban nem az X-Faktort nézik kevesebben, hanem a tévés szokások változtak meg, és ezért sem grafikonon rendeztük a közönségarányt. Zavaró lenne a zuhanás, és hamis képet festene elénk. A magyarázat után azonban ledöbbenhetünk, hogy mit tudott egy szombat esti főműsoridő produkálni nyolc évvel ezelőtt, és mit tud ma a kereskedelmileg fontos 18-49-es korcsoportban.

2010-ben az X-Faktor döntője 53,5 százalékos közönségarányt mutatott, azaz a tévé előtt ülők több mint a fele kapcsolt az RTL Klubra (18-49), és több mint 1,2 millióan követték Vastag Csabáékat.

De volt olyan adás, ami elérte majdnem a 60 százalékot az évadban, és a teljes lakosságra nézve a két és fél millió nézőt. A csatorna nagyjából tartotta a kínálat bővülésével a számait, 2011-ben is megvolt 18-49-ben majdnem az egymillió néző és a 45,5 százalékos közönségarány a végjátékban. Az RTL Klubnál az előválogatók alatt idén 30 százalék feletti közönségarányokat érnek el, ami ahhoz képest is durva, hogy 2014-ben a 24,9 százalék volt meg a döntőn, és a szünet után (2015-ben nem volt X-Faktor) sem jutott el a 30 százalékig az utolsó adás. A milliós nézőszámok 18-49-ben már nem lehetségesek, de valamiért az emberek jó részét még mindig felkavarja a tehetségkutató. És amíg ez így marad, addig X-Faktor is lesz, a TV2-nek meg fölösleges terveznie a szombatokra.

Vastag Csabáékkal indult minden

2010-ről beszélünk, amikor már túl voltunk a Megasztár őrületén, és lenyomtunk több évadnyi Csillag születiket, egyet Puzsér Róberttel. A Csillag születik évekkel a TV2 tehetségkutatója után jött, de képtelen volt hasonlóan nagy neveket adni. A Megasztárban tűnt fel Tóth Vera, Molnár Ferenc Caramel, Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvai Reni, de még a mostani X-Faktor-zsűri, Radics Gigi is. Mindeközben a Csillag születikből maximum Tabáni István neve mondhat bármit.

Az X-Faktor hozta meg az igazi sikert az RTL Klubnál: mire a TV2 kihozta a Megasztárból, amit lehetett, addig a másik csatorna lecsapott Simon Cowell tehetségkutatóba oltott realityjére. Persze ekkor még akkora újdonságnak számított a műfaj, hogy augusztus végétől húzták az első évadot december közepéig. Már az X-Faktor kezdetét is többen nézték (a nyitó adás 44,5 százalékos közönségarányt ért el, a TV2-n ez a szám 22,9 volt az RTL Klub sajtószobájára feltett adatok alapján), mint a Megasztárt, ami amúgy májustól ment, és kitartott a konkurencia végéig. Az óriási figyelmet Vastag Csaba lovagolhatta meg leginkább. Már a válogatón bedobta magát, de akkor még a csípőmozgásával és mikrofonpörgetéssel vitte el a show-t. Sebestyén Balázs volt a műsorvezető, és az azóta szintén befutott/X-Faktorozott Vastag Tamás izgulta végig a Let Me Entertain You-t.

Az első válogatón is látszott, hogy Vastag Csaba azért nem először állt színpadon, nem először csúszott be a pult elé. Már 2006-ban feltűnt a TV2-s Popdaráló című műsorban, ahol az állandó, a versenyzőket segítő zenekarban énekelt.

Ma már egy kicsit más stílusban utazik, nagyon nem is kell bemutatni: a halszagú Magyarországtól rengeteg produkcióban látni. Játszott a Grease musicalben, most pedig a TV2-s Csak show és más semmiben lép fel különböző műfajokban. Ott nem énekel.

De említsük meg az első széria döntőseit, például Takács Nikolast, aki a Shrek címdalával örökre beégett Magyarország szívébe. A kalapjai máig kitartanak, 2017-ben például ő énekelte Radics Gigivel a FINA szurkolói dalát, és legutóbbi Nagy duettben szintén szerepelt a TV2-n.

A 2010-es X-Faktorból talán a harmadik helyezett, a rengő lábú Király L. Norbertnek sikerült legkevésbé megmaradnia a magyar celebéletben. Utoljára júniusban írtunk róla, amikor kiderült, hogy sofőrnek állt. Az meg, hogy mekkora dobásnak számított az X-Faktor, az abból látszik, hogy az első évadban tűnt fel az Eurovíziót is megjárt Wolf Kati, és az azóta operettszínésznő Muri Enikő, aki csak a második évadnál jutott el a döntőig. Janicsák Veca szintén a kezdetektől az X-Faktor felfedezettje, és a Quimby Most múlik pontosan című számának Csík zenekaros feldolgozásával csinálta meg az üzletet.

Kocsis Tibor vitte a második évadot

A 2011-es folytatásról annyit már nem tudunk elmondani, mint az elsőről. A nézettség megmaradt, hiszen 45,5 százalékos közönségarányt ért el a döntő a kereskedelmileg fontos korcsoportban, és milliós számokkal hasított az RTL Klub. Az időt is tartották: 2011. szeptember legelejétől néztük a műsort december 18-ig, de nem maradt fent annyi ismert név, mint a premiernél. Kocsis Tibor nyert, de ő sem először jelentkezett tehetségkutató műsorokba. A Megasztárral kezdett 22 évesen, de a döntő előtt kiszórták. Ezután jött a Csillag születik első évadában énekelt, ahol Janicsák Vecával együtt próbálkoztak, Kocsis pedig ötödik lett.

A versenyben Muri Enikő lett a második, a bulvárt mégis egy tiniszerelem vonzotta igazán. A harmadik helyezett Baricz Gergő összejött az akkor tizenhat-tizenhét éves Kováts Verával, és a rajongók odavoltak, amikor ezek ketten elénekelték a Time After Time-ot. A többi versenyzőt is nyugodtan végig lehet nézni, de ember legyen a talpán, aki emlékszik még a hamar feloszlott Apollo23-ra.

Zámbó Krisztián az X-Faktorban

A második évad gyengébb felhozatala után ismét egy hosszabb felsorolásra kell készülni. A harmadik felvonásnak köszönhetjük mindenekelőtt Oláh Gergőt, aki amúgy Radics Gigi unokatestvére. 2012 óta szerepelt már A Dal elődöntőjében, egyengette Zimány Linda útját a Nagy duettben, és volt a TV2-nél a Sztárban sztárban is.

A második helyezett Antal Timi talán kevésbé van meg, de Csobot Adél neve biztos mond valamit. Nem csak azért, mert Istenes Bencével már két gyerekük született. Csobot leginkább a TV2-nél találta meg a számításait, biztos szereplője az aktuális show-k egyikének. Volt a Sztárban sztárban, Rózsa Györggyel a Nagy duettben, de éppen a héten tűnt fel Istenes Lászlóval a Sztárok és párok című műsorban. Istenes Bence nevét természetesen nem ejtették ki.

Aztán ott van a ByTheWay, akit a Szerencse szombatokon is láthattunk a Dunán, na meg Zámbó Krisztián, aki egy ideig a TV2-n próbálkozott celebként, majd az X-Faktor harmadik szériájában, és még a döntőbe is bekerült valahogy. Amit viszont igazán érdemes Zámbó Jimmy fiától meghallgatni, az a Gyere, gyere gyorsan! című szám.

Danics Dóra és a negyedik évad

Rengetegszer előfordult, hogy egyes versenyzők több X-Faktoron át jutottak csak el a döntőig vagy a győzelemig. A ByTheWay is a negyedik X-Faktornál vált be igazán és a 2013-ban nyert Danics Dóra is, aki az előző évben a mentorház jutott. Danics nincs úgy benne a köztudatban, ahogy a kollégái, inkább olyanokkal kerül be a lapokba, hogy vegán, és ennek örül. Egy két évvel ezelőtti klipet tudunk iderakni az énekesnőtől.

Danics Dóra mellett érdekes lehet még Bozsek Márk, aki a Barátok köztben tűnt fel, ott szerepelt évekig. 2013-ban jelentkezett az X-Faktorba, de feladta, akárcsak másodjára Nagy Krisztián éppen szerdán. Bozseken kívül ott volt még a versenyben a végül harmadik helyezett Krasznai Tünde. Krasznairól leginkább azért írtak, mert pornózott, és a Celeb vagyok, ments ki innen! műsorában sem volt túl népszerű. Nemrég viszont arról nyilatkozott, hogy összeszedte magát.

Tóth Andi és az ötödik évad

Egyre nehezebb a dolgunk, hogy elválasszuk az évadokat egymástól. Összefolyik az X-Faktor a Megasztárral, a Voice-szal meg a Csillag születikkel. Képtelenség a tehetségkutatókkal tartani a tempót, de az ötödik évad a magyar tévézésben több mint tízéves tehetségkutatós múlttal is képes volt új celebeket adni nekünk. Ekkor ismerhettük meg Tóth Andit, aki nagyon tini volt, és még mindig csak 19 éves. Szerepelt a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben, ahol Pintér Tibor hajtott rá. Most újra megtörtént a nagy találkozás, hiszen mindketten benne voltak a Legbátrabb párosban, de már a TV2-n.

2014-ben tűnt fel Horányi Juli, aki mondjuk egy kicsit lelépett a szokványos X-Faktoros útról. Volt A Dal válogatóján, de megmaradhatott a gombás terepasztalos klipje is.

A X-Faktortól kaptunk a Shudrast is Trap Kapitánnyal, aki zöld volt, de az egyik klipjük tanulsága szerint már nem az.

2015 X-Faktor nélkül telt el

A kezdetek óta egyetlen év maradt ki, 2014 után jött a szünet, és csak 2016-ban folytatódott az X-Faktor a hatodik évaddal. Akinek ez a kedvenc éve, attól elnézést, de egyedül Opitz Barbit tudjuk kiemelni a mezőnyből. Az ő klipjeit elképesztően sokan nézik, tíz- húszmilliós számokat mutat a YouTube. Opitz Barbival versenyzett Mata Ricsi, aki második lett és a harmadik Gorbunov Dmitrij. Náluk viszont érdekesebb, ha megnézzük Opitz első válogatóját.

És valamit mostanában.

A hetedik évados üresjárat

Nézhetjük csak a számokat egy adott évad után, de azért nem csak ez a mutató számít. A legobjektívebb, ha az X-Faktor hosszútávú sikereit a versenyzők utóéletével mérjük le. Ha nem tűnik fel senki a TV2-n egy-két évvel később, akkor baj van. Na, a tavalyi X-Faktor lehet, hogy számokban izmos volt, de nem sok maradt meg belőle, és nem lehetnek sokan, akik mind a három érmest fejből fújják. Az évadot Ricco & Claudia nyerte, a második egy Pisában született énekesnő, Serena Rigacci lett, a harmadik pedig egy Gulyás Roland nevű énekes. Riccóéknak egyébként megjelent egy klipjük a verseny után, de az angol szöveg biztos, hogy megnehezíti a befutást a magyar piacon.

Idén egy hónappal kezdődött később az X-Faktor a szokásosnál, és az élő szekció a tavalyihoz hasonlóan rövidül. Az első adásban három énekestől vagy zenekartól köszönnek el, és egy hónap múlva kiderül, hogy ki lesz a 2018-as győztes. Annak viszont már sokkal kisebb az esélye, hogy egy évad több jövőbeli celebet termeljen ki. Ha megnézzük a kezdeti éveket, az azért látszik, hogy a mai napig több énekesre is emlékszünk, ma pedig a reality az első, és nem tud annyi jelentkező befutni. Hamar elhasználja a magyar média a kártyáit, csak egy-egy név éli túl a kritikus egy évet, ami az igazi ismertséget illeti. A mikrofondobáló lányra sem fogunk sajnos örökké emlékezni.

