Aki a hazáját nagyon szerette, de kit a hazája nem szeretett – Bródy János új dala betalál

Alighanem lesznek páran, akik találva érzik magukat Bródy János új, politikai áthallásokat nem nélkülöző dalát hallgatva.

Egyből klip is készült Bródy János új dalához, ami, mint a zenész Facebook-oldalán fogalmazott, csak online lesz elérhető, merthogy nem rádióbarát. Persze nem olyan értelemben, hogy, mondjuk, trágár lenne – egyszerűen túlságosan politikus, és főként rendszerkritikus ahhoz, hogy a rádiók játsszák. Az Akit a hazája nem szeretett már a címével is állást foglal, de a szövegben van még ezen kívül is jó néhány erős mondat – igazából szinte csak az van.

Szerette volna hinni / mikor az ország felszabadult / Hogy egy szebb jövő felé tart / és nem tér vissza a múlt

(…)

És áruló, ki a szebb jövőt / másként képzeli el / És ellenség lesz mindenki / aki kételkedni mer

– énekli a dalban arról, „aki a hazáját nagyon szerette, de kit a hazája nem szeretett”, amely élethelyzettel alighanem együtt tudnak érezni néhányan. A dal zeneszerzője és szövegírója is Bródy János, a zenei rendezői feladatokat és a keverést Kirschner Péter végezte, a klip rendezője, operatőre és vágója Farkas Péter Gábor, producere Mentler Krisztina volt. A dal premierje néhány hete a Madách Rockfesztiválon volt élőben, hogy a szerzeményhez teljes stúdióalbum mikor érkezik, arról egyelőre nincs hír. Bródy Jánost színpadon a közeljövőben Dunaszerdahelyen és Érden lehet majd látni, december 10-én pedig, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 70. évfordulóján a budapesti Kongresszusi Központban zenél majd.

Kiemelt kép: Youtube