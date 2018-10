Fenyegetés, rendőrségi feljelentés, háború van a Wellhellón belül

Mi is megírtuk, hogy sorra lépnek ki a Wellhello tagjai, majd az együttes csütörtökön a Fecebookon közölte, hogy aggodalomra semmi ok, “csak” a háttérbanda változik, Fluor és Diaz továbbra is szórakoztatni fognak minket.

„Az utóbbi évben egyre messzebb sodort az élet minket egymástól a brigád egy részével, és úgy éreztük, ez a kapcsolat már nem az igazi, másfele változtunk” – fogalmazott kicsit ködösen közleményében a banda.

A tisztázatlan kérdések pedig csak egyre gyűltek, miért is oszlik fel valójában a zenekar. Most újabb közlemény érkezett, reagálva az előzőre, melyben a Wellhello kicsit tisztázza a helyzetet, írja a Lángoló Gitárok.

„Az Elnöki közleményre reflektálva, a Wellhello zenekar szeretné tisztázni, hogy a héten miért hagyták el a formációt hatan; Kocsis Máté (dob), Szász Csaba (basszusgitár), Varga Gergő (gitár) és Wagner Emil (billentyű), továbbá Lugosi Dani (főhangmérnök) és Por Botond (monitorkeverő).

Egy az egész zenekart érintő véleménykülönbség miatt október 12-én délután Karácson Tamás (Fluor) e-mailben kinyilatkoztatta, hogy a vele egyet nem értőket, vagyis a formáció volt szaxofonosát, Bartók Mátét és vele együtt gyakorlatilag az egész Wellhello zenekart be fogja perelni. Ezt követően az esti Akváriumban megtartott koncert előtt minősíthetetlen és provokatív hangnemben beszélt a zenészeivel.

A kilépések végleges oka, ennek ellenére nem ez volt, hanem az, hogy szombaton Fluor sms-ben megfenyegette Bartók Mátét, akinek testi épsége védelmében rendőrségi bejelentést kellett tennie.

Ez a magatartás nem fért össze a zenekar tagjainak elveivel, ezért úgy döntöttek, kilépnek a produkcióból.”

