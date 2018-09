Csodás festmények születtek a katolicizmus és a modern kor találkozásából

A hálaadó szobrok és képek évezredek óta a vallások részei, a XX. század azonban ezeket is örökre megváltoztatta.

Lehet, hogy ön is épp egy régi temető fölött lakik

A fogadalmi ajándékok évezredek óta a vallások részei. Az ókori görögök és rómaiak apró tárgyakat, szobrokat, vagy akár egész épületeket emeltek egy-egy istennek, csak hogy kívánságaik valóra váljanak, vagy épp halálták meg az életükben beállt hirtelen változást, a baj elárulását: kigyógyulásukat egy betegségből, vagy egy szerencsésen túlélt balesetet.

A szokás a kereszténységben is gyökeret vert, sőt, a hazai katolikus templomaiban – így a józsefvárosi gumijavító műhelyből lett első magyar Szent Rita-templomban – ma is találkozhatunk a márványból vagy más nemes kövekből készült hálaadó táblákkal:

Nem mindenhol maradtak azonban az egyszerű kőtábláknál, vagy a meggyógyult testrészeket ábrázoló szobroknál: az 1490-es évek Itáliájában megjelenő fogadalmi festmények hirtelen divatossá váltak, és a következő évszázadban megállás nélkül készültek a hasonló darabok.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a következő száz évből máig több mint tizenötezer különböző méretű műalkotás maradt fenn, köztük olyan mesterművek, mint a velenceiek Oszmán Birodalom elleni háborújának (1499-1503) egyik győztes csatája után megszületett

Sándor pápa Szent Péter oltalmába ajánlja Jacopo Pesarót,

Tiziano két méter szélesre nyúló munkája:

Ex voto (=fogadalmi ajándék) festmények a következő évszázadokban is készültek a mai Olaszország területén, de leginkább a latin világban váltak népszerűvé – olyannyira, hogy Mexikóban egyenesen a népművészet ma is szerves részévé váltak.

Nézzünk is néhány érdekes példányt!

Fejre esett virágcserép a római Via del Nazzarenón, 1890 körül

Bikatámadást túlélt férfi ajándéka, 1912

Autóbaleset a húszas évek végén

Kerékpárbaleset, 1928

A mexikói Tepoztlánban feltűnt két ufó eltűnéséért hálát adó festmény – a csészealjak addig maradtak, míg a képet készíttető férfi, Ricardo Arriaga és családja nem kezdtek el Szűz Máriához imádkozni, 1960

Ittasan autóbalesetet szenvedett férfi hálája, 1969

Hála a megmentett kézért

Zuhanás a tetőről