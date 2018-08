Stevie Wonder és Jennifer Hudson is fellép Aretha Franklin temetésén

Augusztus 31-én tartják Aretha Franklin temetését, a ceremónián pedig számos híresség is részt fog venni. Közülük többen dalra is fakadnak majd az elhunyt zenei legenda emlékére: fel fog lépni többek között Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Yolanda Adams gospel-énekes és Jennifer Holliday is.

Franklint szülővárosában, Detroitban helyezik majd végső nyugalomra. Az ezt megelőző napokban bárki leróhatja a tiszteletét az énekesnő előtt a Charles H. Wright Afroamerikai Történelmi Múzeumban. Clive Davis zenei producer ezen felül novemberre tervez egy nagyszabású emlékkoncertet a New Yorki Madison Square Gardenben.

Az augusztus 16-án, hosszas betegeskedés után elhalálozott énekesnő nem hagyott maga után végrendeletet, így egyelőre nem tudni, hogy ki örökli majd 80 millió dolláros ingatlanát.

Aretha Franklin halálával a műfaj legnagyobbjainak egyike távozott Amerika alighanem a háború utáni legnagyobb énekesnőjét veszítette el Aretha Franklin halálával. Miért volt ő a legnagyobb?

