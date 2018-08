Kálmán Imre lánya szerint hazugsággal akar visszatérni az Operettszínházba Kerényi Miklós Gábor

Kálmán Yvonne szerint Kerényi Miklós Gábor (KERO®) a szavait kihasználva, hazugsággal akar visszakerülni az Operettszínház vezető pozíciójába, írja a Blikk.

Nemrég mi is írtunk róla, hogy Kerényi gondolt egy nagyot, és benyújtotta pályázatát az Operettszínház igazgatói tisztségére, amit a következő öt évre hirdetett meg az EMMI. A bejelentést tartalmazó Facebook-poszthoz Kerényi egy ajánlólevelet is csatolt, amiben Kálmán méltatja a rendezőt, és amelyet Kerényi a jelentkezéséhez csatolva küldött el.

Igen ám, csakhogy ez a levél öt éve, 2013-ban született meg, tehát Kálmán még azelőtt írta, hogy KERO®-t több volt kollégája név nélkül megvádolta azzal, hogy éveken keresztül a vele dolgozó gyerekszínészeket zaklatta. Többek között vállfával való elfenekelés, és a „mogyorózás” gyakorlata is szerepelt a vádak között, amiket a rendező később tagadott (kivéve egy 24 évvel ezelőtti fenekelést, amit viszont elmondása szerint pedagógiai céllal hajtott végre).

Kálmán először egy Facebook-kommentben fejezte ki, hogy habár ő írta a levelet, ezek után már kicsit mást gondol a rendezőről, és nem járul hozzá, hogy KERO® az ő, illetve apja hírnevét használja ki pályázatához. Később ezt nyilatkozta:

KERO hazudik, úgy tesz, mintha most is támogatnám, pedig egy éve nem is beszéltünk. Előtte is csak vitatkoztunk, mert hiába kértem, hogy változtasson apám darabjainak rendezésén, nem tette. A Csárdáskirálynőt is úgy rendezte meg, hogy az a harcról, a háborúról szól, mert ő maga is mindig háborúzott mindenkivel. Örülök is, hogy a mostani igazgató, Lőrinczy György levette a műsorról, bár nagy veszteség. Remélem, újrarendezik majd, így visszakerül.