Az Oltári csajok sztárja szerepet kapott A tanárban is

Az RTL Klub Reggeli című műsorának volt vendége Michl Juli színésznő, aki az Oltári csajok című sikersorozatban játssza Piros szerepét. Michlt alapból a szintén most érkező Szenzációs négyes című műsorról faggatták, de arról is elszólta magát, hogy szerepet kapott A tanár második évadában is, Nagy Ervin és Trokán Nóra oldalán.

A színésznő karakteréről egyelőre még nem árult el semmit, annyit tudni, hogy egy diákot fog alakítani, és egy epizódban főbb szerepet is kap majd.

Egyelőre nem tudni, mikor tér vissza a sorozat. Annyit tudunk eddig, hogy a nemrég némileg botrányos körülmények között elbocsátott Ubrankovics Júlia helyére Trokán Nóra érkezik, és a főszerepben Nagy Ervin is visszatér.

A csatorna őszi terveiről itt írtunk bővebben.

Kép: RTL Klub