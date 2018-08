Magyarországon forgathatnak sorozatot az utóbbi idők egyik legjobb videojátékából

Nálunk foroghat a Netflix sorozata, ami a The Witcher világába viszi majd el a tévénézőket. A nyolcrészes szériához most kiszivárgott információk szerint Budapesten veszik fel majd a legtöbb jelenetet, de még más európai helyszínekre is elvihetik a produkciót.

A szereposztásról és a stábról egyelőre nem tudni, de korábban a Supermant alakító Henry Cavill is megjegyezte, hogy szívesen részt venne a projektben.

A The Witcher Andrzej Sapkowski lengyel fantasy-író történetei alapján készült, a lengyel CD Projekt Red által fejlesztett játékokban egy Geralt nevű szörnyvadász bőrébe bújhatunk bele. A 2007-es játék és két folytatása több millió példányban keltek el, és számos lap év végi toplistáira is rákerültek.

Ahogy általában, a sorozat mellett még több amerikai produkció is fog forogni Budapesten. Jelenleg például Arnold Schwarzenegger készíti itt a Terminator új részét.

Kép: CD Projekt Red