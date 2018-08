Budapest az egyik legjobb hollywoodi színész

Buenos Airestől kezdve Moszkván keresztül egészen Las Vegasig számtalan várost játszott már el Budapest hollywoodi szuperprodukciókban. A Financial Times újságírója, aki régen maga is a városban élt, most megpróbálta megfejteni, miért ilyen népszerű helyszín a magyar főváros az amerikai filmesek körében.

Edwin Heathcote arra jutott, hogy többről van szó, mint a kedvezményes magyar adórendszerről, vagy a hazai filmesek szakértelméről: a városnak ugyanis olyan különleges atmoszférája van, amely azt alkalmassá teszi arra, hogy át lehessen varázsolni bármely nagyvárossá a világ körül. Heathcote felidézi, hogy Budapest mai városképe a többi nagy európai városáé után alakult ki a 19. század végén, ezért az akkor dolgozó építészek számtalan helyre nyúltak inspirációért, így olyan városkép alakult ki, ami sokban emlékeztet például Londonra, Berlinre vagy Velencére. Erre jött aztán rá a 20. századi brutalista, szocreál építkezési stílus, ami még jobban összekutyulta a helyzetet, és

egy olyan várost csinált Budapestből, ami egyszerre egyedi, különleges, valamint generikus és egy picit mindenre hasonlító.

Ezért tudott Budapest Berlinné változni a Csíkos pizsamás fiúban, ezért lehetett Buenos Aires az Evitában, és ezért tudta eljátszani Moszkvát a Die Hard 5-ben. Hozzátartozik még az a képhez, hogy Budapestet azért is nehéz konkrétan felismerni külföldiek számára, mivel sokan közülük nem jártak itt, vagy ha igen, csak rövid ideig.

Heathcote szerint egyébként a különleges idegenség járul hozzá ahhoz is, hogy a Szárnyas fejvadásztól kezdve a Közönséges bűnözőkön át a Vasemberig a magyar nyelvet is felhasználták, néha teljesen más népek nyelveként.

Kép: Warner Bros. Pictures