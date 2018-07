Nyílt levélben kérik A galaxis őrzői a kirúgott rendező visszavételét

Nyílt levében állt ki A galaxis őrzői szereplőgárdája a Disney által nemrég kirúgott sztárrendező, James Gunn mellett. A filmes több éves, pedofíliával és nemi erőszakkal viccelődő tweetjei miatt vesztette el állását, amit szélsőjobbos trollok hoztak nyilvánosságra. Gunn mellett eddig is kiállt több kollégája és rajongója, és most a nagy sikerű szuperhősfilm főszereplői, többek között Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Sean Gunn, Dave Bautista és Bradley Cooper közös nyilatkozatukban kérik a stúdiót, hogy vegye vissza a rendezőt.

A Saldana által megosztott elvélben a színészek elmondják, hogy a rendező

Habár nem állnak ki Gunn korábbi tweetjei mellett (amik miatt a rendező egyébként már évek óta elnézést kért), megjegyzik, hogy kevés méltányosság volt a közvélemény ítéletében, és hogy amellett, hogy fontos az, hogy miként nyilatkozunk, nem szabad asszisztálnunk karaktergyilkosságokhoz és online lincselésekhez.

A szereplőgárda így reménnyel telve várja, hogy újra a rendezővel dolgozhassanak.

If you please, read the statement written and signed by The Guardians of the Galaxy cast in support of James Gunn’s reinstatement as director of GOTG Volume 3. pic.twitter.com/TjNA9RF6M8

— Zoe Saldana (@zoesaldana) 2018. július 30.