Jól átgondolták: lefejlesztettek egy digitális iskolai naplót, most a négyszereséért bővítik

Van egy KRÉTA nevű digitális iskolai napló, amit pár hónappal ezelőtt üzemeltek be az iskolákban, az állam 900 millió forintot fizetett ennek a lefejlesztéséért. Ráadásul nincsenek elájulva ettől sokan az iskolák vezetői közül, legalábbis ilyen kép alakulhat ki a Népszava által megkérdezettek véleménye alapján. Most pedig ennek a KRÉTÁ-nak a kiegészítéséért (szoftver+szolgáltatáscsomag) négyszer ennyi pénzt fizet az állam – írja a lap. Mondani sem kell, ugyanaz a cégcsoport nyerte el a zsíros megbízást, amelyik az alapcsomagot fejlesztette le, és amelyik amúgy állami közbeszerzéseken meglehetősen jól szerepel az eKréta Informatikai Zrt. és a Rufusz Informatikai Zrt., mindkettő Fauszt Zoltánhoz köthető.

Azzal indokolja az iskolák felett álló Klebelsberg Központ az újabb beszerzést, hogy haladni szeretne a korral, és fontosnak tartják, hogy a szülők, diákok minél szélesebb körben jussanak hozzá az oktatási tevékenység során, részükre létrejövő információkhoz, bővíteni szeretnék az elektronikusan intézhető ügyek körét.

Pedig sok iskolában a jó ideje létező e-naplóval nagyon is jól elvannak. Az egyik, Budapest melletti agglomerációs város egyik gimnáziumának igazgatója elmondta a lapnak, hogy náluk még át sem álltak teljesen a KRÉTÁ-ra, csak ott, ahol nagyon muszáj (oktatói-hallgatói létszámadatok), mert nagyon jól bevált a saját elektronikus rendszerük.

Az iskolaigazgatókat tömörítő Oktatási Vezetők Szakszervezetének elnöke szerint a pénzügyi és személyzeti adatok most is könnyedén elérhetőek a tankerületek számára. Mint mondja, a szülők is hozzáférnek az e-naplókhoz, és minden másról tájékozódhatnak a KRÉTA-ban, írja a Népszava. Úgyhogy feleslegesnek tartja ilyen drágán fejleszteni, bővíteni ezt a digitális iskolai napló rendszerét.