Az Aranyélet Jankája a szavazatainkat akarja

Miklósi Janka polgármester akar lenni, ehhez pedig kampány dukál. Ami egyébként minden csúsztatás mellett is tisztességesebb, mint bármelyik a valódi kampányból.

Amint arról elsőként mi számoltunk be, az Aranyélet harmadik évada az eddigieknél is erősebben ráfordul a közéleti vonalra.

Az Aranyélet nem tud olyat kitalálni, aminél ne lenne vadabb a valóság Hiába kerülik a direkt áthallásokat, a valóság rendszeresen leköveti a sorozat legvadabb ötleteit is. Minden, amit egyelőre tudni lehet az Aranyélet új évadáról.

A Miklósi család politikai hátszéllel hajtott nagyvállalkozói hajója kifut, hogy egy Duna menti kistelepülésnek hozza el a szebb jövőt, éspedig azzal, hogy Janka elindul a falu, nevezett Szentvázsony polgármesteri címéért. Ebben nagypolitikai segítséget is kap egy államtitkártól, a kampányban pedig beveti a családja tagjait, a falusi kislány és gondos háziasszony imidzset, az aggodalmas tekintetet, és úgy általában mindent, amit Ónodi Eszter színészi tárháza csak kínálni tud.

Ilyen formán Miklósi Janka, bár ordít róla, hogy hazudik, mint a vízfolyás, még így is szimpatikusabb, mint a valódi világban célegyenesbe fordult, minden eddiginél hányingerkeltőbb választási kampányának bármelyik valódi szereplője. A választási kampányoldal egy csoda, de a legjobb a kampányvideó, melyben az Aranyélet harmadik évadában fontos szerepet betöltő nagyberuházásról is megtudhatunk ezt-azt. Szavazzon Ön is Miklósi Jankára – nem most vasárnap, hanem ősszel, amikor az Aranyélet végre visszatér.

Kiemelt kép: HBO / Sághy Tímea