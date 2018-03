Kiderült, melyik filmben lesz utoljára Amerika Kapitány Chris Evans

Maga a színész árulta el egy interjúban, hogy hányszor alakítja még a szuperhőst.

A közelmúltban felpörgött az áprilisban mozikba kerülő Bosszúállók: Végtelen háború promóciós kampánya és az új előzetes, illetve a filmről érkező új infók mellett a népes szereplőgárda tagjai is elkezdtek nyilatkozgatni a produkcióval, illetve a Marvel mozis univerzum jövőjével kapcsolatban.

A napokban Chris Evans adott interjút The New York Timesnak, melynek munkatársával beszélgetve a személyével már-már összenőtt szerepe, Amerika Kapitány jövője is szóba került. A legamerikaibb szuperhőst 2011 óta alakító 36 éves színész pedig nem köntörfalazott és elárulta, hogy már biztosan

a jövőre mozikba kerülő Bosszúállók 4 lesz az utolsó film, amelyben eljátssza Steve Rogerst.



Steve Rogers többé már nem Amerika Kapitány Erről egy interjúban a Polgárháborút rendező Russo fivérek beszéltek, akik azt is elárulták, milyen lett volna a film, ha nem játszik benne Robert Downey Jr.

Addig kell leszállni a vonatról, amíg le nem löknek. Ez ciklikus dolog. Akár már az első Bosszúállók után kiszállhattam volna, mert akkor is azt gondoltam, hogy kész, ennél jobb nem lesz. De izgatott a folytatás lehetősége, úgyhogy maradtam. Nem bántam meg, miután nekem ez a munka elsősorban mindig az emberekről és a lehetőségekről szól, márpedig megismerhettem Russóékat (Anthony és Joe), akikkel imádok együtt dolgozni

— utalt Evans a legutóbbi két Amerika Kapitány-film és az új Bosszúállók-mozik rendezőpárosára.

A 2019 májusára ütemezett Bosszúállók 4 lesz immár a tizedik produkció, amelyben a színész akárcsak felbukkan a csillagos-sávos jelmezű Kapitányként. Következésképp érthető, hogy hiába is ő az egyik legnépszerűbb a rajongók körében, illetve bármennyire is megtérülő a szuperhősmozis biznisz, unja már.

A Bosszúállók 3 lesz az eddigi leghosszabb Marvel-film A játékideje mellett az is kiderült, hogy a szereplők közül kik láthatóak a legtöbbet a szuperhősmoziban.

Kiemelt kép: Marvel Studios