Keith Richards megbánta, hogy az ondóvezetéke elköttetését tanácsolta Mick Jaggernek

Kijelentésével Richards arra utalt, hogy a 74 éves Jaggernek nyolc gyermeke van, akik közül a legfiatalabb 2016 decemberében született.

Az elmúlt napokban azonban megbánhatta kijelentését Richards, aki nemrég a Twitteren írta meg, hogy sajnálja a dolgot és bocsánatot is kért Jaggertől, amiért vaszektómiát javasolt neki:

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person.

— Keith Richards (@officialKeef) February 28, 2018