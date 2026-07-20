Lemondott Keir Starmer, Andy Burnham az Egyesült Királyság új miniszterelnöke

Benyújtotta lemondását hétfőn a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer III. Károly királynak. Az MTI a Buckingham-palota bejelentése alapján arról ír, hogy az uralkodó elfogadta Starmer lemondását.

Starmer, aki alig több mint két évig állt a munkáspárti brit kormány élén, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt elmondott utolsó miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott: munkája befejeződött, de kormányfőként eltöltött időszakában sikerült Nagy-Britanniát és a Munkáspártot is megerősítenie. Beszéde után hajtatott felesége társaságában a Buckingham-palotába, ahol az uralkodó audiencián fogadta a házaspárt.

Keir Starmer az audiencia során ajánlotta fel lemondását a kormányfői posztról, és kérését a palota hivatalos beszámolója szerint III. Károly elfogadta. Starmer ezt követően a Munkáspárt kormányzati tisztség nélküli alsóházi képviselőjeként távozott a palotából.

Andy Burnham követi

Starmer utódja is megvan már: Andy Burnham, Manchester volt polgármestere az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután III. Károly király hétfőn már meg is bízta őt az új brit kormány megalakításával.

Burnham Starmer után kereste fel a palotában a királyt, aki az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus – akit a kormányzó Munkáspárt alsóházi frakciójának óriási többsége a múlt héten választott meg a párt új vezetőjévé – igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra.

Burnham az Egyesült Királyság 59. miniszterelnöke.