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Letartóztatták Andrew Tate-et és testvérét Miamiban

Andrei Pungovschi/Getty Images
Tristan és Andrew Tate.
admin Lányi Örs
2026. 07. 19. 08:52
Andrei Pungovschi/Getty Images
Tristan és Andrew Tate.
A letartóztatás az Egyesült Királyság kiadatási kérelmére történt. A nőgyülölő influenszer Andrew Tate 42, testvére, Tristan Tate 17 vádponttal néz szembe.

Szombaton Miamiban letartóztatták Andrew Tate és Tristan Tate nőgyűlölő influenszereket az Egyesült Királyság kiadatási kérelmére, miután hét áldozat szexuális bűncselekményei ügyében nyomozás indult – írja a CNN.

A korábbi ügyek mellett ezúttal hét áldozat bejelentése alapján indult el egy ügy a briteknél, melynek nyomán azzal vádolják a Tate-tesókat, hogy 2010 és 2017 között szexuálisan bántalmaztak nőket a kelet-angliai régióban, Londontól északra. Andrew Tate 42 ​​vádponttal néz szembe, többek között nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel, gyermekpornográfia-birtoklás és testi sértéssel. Testvére, Tristan Tate ellen 17 vádpontot emeltek, amelyek között van szexuális zaklatás, nemi erőszak és emberkereskedelem is.

A testvérek jövő héten jelennek meg Miamiban, a szövetségi bíróság előtt.

A páros ügyvédje bírálta az eljárást, mivel, mint mondta, megállapodás volt az Egyesült Királyság és a román kormány között, miszerint a britek nem kérik a kiadatást, amíg a romániai eljárás folyamatban van, márpedig ez még tart. Kiemelte: egyetlen nemzet sem tiporhatja egy másik nemzet igazságszolgáltatási szuverenitását politikai okokból.

Mint ismert, a román ügyészek korábban azzal vádolták a testvérpárt, hogy nőket kereskedtek Románián, az Egyesült Királyságon és az Egyesült Államokon keresztül, és szexuálisan kizsákmányolták őket. Emiatt jó ideig börtönben is voltak Romániában. A testvérek, miután a román hatóságok feloldották az utazási korlátozásokat, elhagyták Romániát, és 2025 februárjában érkeztek Floridába. Érkezésükkor azonban egy újabb bűnügyi nyomozás középpontjába kerültek, a vádak pedig azóta is záporoznak.

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