Letartóztatták Andrew Tate-et és testvérét Miamiban

Szombaton Miamiban letartóztatták Andrew Tate és Tristan Tate nőgyűlölő influenszereket az Egyesült Királyság kiadatási kérelmére, miután hét áldozat szexuális bűncselekményei ügyében nyomozás indult – írja a CNN.

A korábbi ügyek mellett ezúttal hét áldozat bejelentése alapján indult el egy ügy a briteknél, melynek nyomán azzal vádolják a Tate-tesókat, hogy 2010 és 2017 között szexuálisan bántalmaztak nőket a kelet-angliai régióban, Londontól északra. Andrew Tate 42 ​​vádponttal néz szembe, többek között nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel, gyermekpornográfia-birtoklás és testi sértéssel. Testvére, Tristan Tate ellen 17 vádpontot emeltek, amelyek között van szexuális zaklatás, nemi erőszak és emberkereskedelem is.

A testvérek jövő héten jelennek meg Miamiban, a szövetségi bíróság előtt.

A páros ügyvédje bírálta az eljárást, mivel, mint mondta, megállapodás volt az Egyesült Királyság és a román kormány között, miszerint a britek nem kérik a kiadatást, amíg a romániai eljárás folyamatban van, márpedig ez még tart. Kiemelte: egyetlen nemzet sem tiporhatja egy másik nemzet igazságszolgáltatási szuverenitását politikai okokból.

Mint ismert, a román ügyészek korábban azzal vádolták a testvérpárt, hogy nőket kereskedtek Románián, az Egyesült Királyságon és az Egyesült Államokon keresztül, és szexuálisan kizsákmányolták őket. Emiatt jó ideig börtönben is voltak Romániában. A testvérek, miután a román hatóságok feloldották az utazási korlátozásokat, elhagyták Romániát, és 2025 februárjában érkeztek Floridába. Érkezésükkor azonban egy újabb bűnügyi nyomozás középpontjába kerültek, a vádak pedig azóta is záporoznak.