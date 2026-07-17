Erős földrengés rázta meg Mexikót, cunami jöhet

A Richter-skála szerinti 7.3-as erősségű földrengés rázta meg pénteken Mexikó partjait, amit utána több utórengés is követett, írja a Sky News.

A rengés – melynek mélysége 10 kilométeres volt – Puerto Madero kikötővárosát érintette a legerősebben, amely 13 kilométerre található a guatemalai határtól.

A földmozgást követően cunamiriadót rendeltek el. Az Amerikai Egyesült Államok Földtani Intézete szerint akár az epicentrum 300 kilométeres körzetében is lehetnek majd veszélyes, akár egy méterig felcsapó hullámok.

Salomon Jara, a dél-mexikói Oaxaca állam kormányzója az X-en azt közölte, hogy a fővárosban közepes intenzitással lehetett érezni a földrengést, onnan egyelőre súlyos károkról nem érkezett jelentés.

Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke arról tájékoztatott, hogy Chiapas és Tabasco államokban sem tudnak jelentős károkról. A haditengerészet viszont felhívta a lakosság figyelmét, hogy a cunamiveszély miatt a következő hat órában maradjanak távol a strandoktól.

A szomszédos Guatemalából és El Salvadorból arról érkeztek jelentések, hogy ott is érezni lehetett a földmozgás.