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Nagyvilág

Irán üzenetet küld: több millió megemlékező vesz részt a levadászott ajatollah egy hétig tartó temetésén

Atta KENARE / AFP
Iráni tisztviselők sétálnak el Ali Hamenei és családtagjainak koporsói előtt Teheránban, 2026 július 3-án.
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 03. 09:04
Atta KENARE / AFP
Iráni tisztviselők sétálnak el Ali Hamenei és családtagjainak koporsói előtt Teheránban, 2026 július 3-án.
Ali Hameneit az ország ellen Amerika és Izrael által indított háború elején likvidálták.

Várhatóan több millió résztvevővel, egyhetes, két ország öt városát érintő temetési eseménysorozaton emlékeznek meg Ali Hamenei korábbi iráni legfelsőbb vezetőre. Hameneijel négy hónappal ezelőtt egy izraeli légicsapás végzett a Washington és Jeruzsálem által az ország ellen indított háború kezdetén.

A világ legerősebb hadseregeivel vívott háború és a súlyos gazdasági nehézségek ellenére a volt ajatollah grandiózus, vallási szimbolikával átitatott szertartása Irán történelmének egyik legnagyobb logisztikai erőfeszítését jelentheti, írja a CNN. Teherán kormányzati és egyetemi alkalmazottakat, szakszervezeteket, tűzoltókat, katonákat, segélymunkásokat és vallási gyászcsoportokat is mozgósított a temetés megszervezése és a milliónyi gyászoló kezelése érdekében, akik Irán és Irak városaiba és szent helyeire utaznak búcsút venni Hameneitől.

Az iráni médiában leginkább a temetés előkészületeiről szólnak a tudósítások, a Hamenei életét bemutató és előtte tisztelgő dokumentumfilmek és dalok kiszorították a korábban a címlapokat uraló, az USA-val folytatott tárgyalásokról szóló híreket. Az amerikai hírcsatorna portálján megjegyzik: Irán az eseménysorozattal üzenetet kíván küldeni a világnak és az ellenségeinek arról, hogy a rezsim nemcsak túlélte a létezését fenyegető háborút, hanem még halhatatlanná is teszi kiiktatott legfelsőbb vezetőjét.

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