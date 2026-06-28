Két kisfiút mentettek ki a romok alól Venezuelában

Több napja volt a romok alatt az a két 11 éves kisfiú, akit néhány óra különbséggel mentettek ki a mentőegységek – írja a BBC.

Az első kisfiút, Moisest tapsvihar közepette húzták ki a mentők a romok alól. Néhány órával később Delcy Rodríquez ügyvivő elnök bejelentette, hogy egy másik 11 éves fiút is kimentettek, és közzétett egy videót róla az X-en, amelyen látható, ahogy hordágyon viszik le egy hatalmas romhalomról.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Június 25-én 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések rázták meg Venezuelát. A katasztrófában eddig több mint 1400-an haltak meg, több mint ötvenezer embert keresnek. Már több mint 85 óra telt el az első földrengés óta, de a mentők nem adják fel a reményt, mondván, hogy az emberek még életben lehetnek, különösen, ha a romok alatt élelemhez és vízhez jutnak.

Így néz ki az ország a katasztrófa után:

15 fotó

A földrengés egyik magyar túlélője lapunknak mesélt a megrázkódtatásokról: