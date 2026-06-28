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Nagyvilág

Két kisfiút mentettek ki a romok alól Venezuelában

Mauricio VALENZUELA / AFP
admin Polák Zsóka
2026. 06. 28. 17:53
Mauricio VALENZUELA / AFP
Már több mint 85 óra telt el a földrengések óta, a mentők rendületlenül kutatnak túlélők után.

Több napja volt a romok alatt az a két 11 éves kisfiú, akit néhány óra különbséggel mentettek ki a mentőegységek – írja a BBC.

Az első kisfiút, Moisest tapsvihar közepette húzták ki a mentők a romok alól. Néhány órával később Delcy Rodríquez ügyvivő elnök bejelentette, hogy egy másik 11 éves fiút is kimentettek, és közzétett egy videót róla az X-en, amelyen látható, ahogy hordágyon viszik le egy hatalmas romhalomról.

Június 25-én 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések rázták meg Venezuelát. A katasztrófában eddig több mint 1400-an haltak meg, több mint ötvenezer embert keresnek. Már több mint 85 óra telt el az első földrengés óta, de a mentők nem adják fel a reményt, mondván, hogy az emberek még életben lehetnek, különösen, ha a romok alatt élelemhez és vízhez jutnak.

Így néz ki az ország a katasztrófa után:

15 fotó

A földrengés egyik magyar túlélője lapunknak mesélt a megrázkódtatásokról:

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