„Lokális kárt” okozhatott volna a szerbiai gázvezetéken a mellette talált négy kiló robbanóanyag

A múlt héten a szerbiai Magyarkanizsánál felfedezett robbanóanyag mennyisége nem lett volna elegendő a Török Áramlat gázvezeték megsemmisítéséhez, „optimális” elhelyezés esetén is csupán lokális kárt, „korlátozott behatolást” okozott volna, ami néhány napon belül kijavítható.

Erről a Guardiannek nyilatkozott Mikola Zencev lőszerszakértő, volt ukrán vezérőrnagy.

A cikk szerint az exkatona Andromeda nevű cége összevetette az acélból és polipropilénből álló cső fizikai paramétereit a négy kiló robbanóanyag pusztítóerejével, és ebből jutott a fenti következtetésre.

A sikerhez lényegesen nagyobb mennyiségre lett volna szükség

– mondta Mikola Zencev.

Aki szerint alighanem orosz hírszerzési összeesküvésről van szó, melynek célja a közelgő magyar választások befolyásolása volt.

Múlt vasárnap derült ki, hogy a szerbek hátizsákba rejtett, mint utóbb kiderült, amerikai gyártású robbanóanyagot találtak a gázvezetéknél, néhány nappal azt követően, hogy Rácz András külpolitikai szakértő kifejtette egy esetleges hamis zászlós művelettel kapcsolatos aggályát.

A történtek ügyében szabotázs gyanújával indult nyomozás, a témában mások mellett megszólalt (és akciózott) Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Magyar Péter, sőt még Geszti Péter is.

A szerb illetékesek migránsokat gyanítottak a háttérben, és úgy keretezték a történteket, hogy „ezek azok az okok, amelyek miatt Vucic segíteni akart Orbánnak”.

Rácz András utóbb úgy nyilatkozott: ez kizárólag Orbán Viktornak és a Fidesz kampányának jó.