Készenlétbe helyeztek 1500 katonát a Minnesota állambeli ICE-ellenes tüntetések miatt

A washingtoni kormány 1500 katonát vezényelhet Minnesota államba, ahol tüntetések zajlanak az amerikai az ICE (Immigration and Customs Enforcement) szövetségi ügynökség módszerei miatt – írta a CNN egy kormányzati forrásra hivatkozva. A lap szerint a tüntetések miatt mozgósították a Nemzeti Gárdát is.

A csapatok készenlétben helyezése nem jelenti azt, hogy a bevetés küszöbön áll vagy garantált – mondta a Trump-közeli forrás, aki szerint az Alaszkában állomásozó 11. légideszant hadosztály két zászlóalja készen áll a bevetésre.

A tiltakozások azután terjedtek el szélesebb körben, miután az ICE egyik ügynöke az autójában agyonlőtt egy háromgyermekes anyát. Donald Trump és a kormány szerint az intézkedés szabályos volt, és a nő viselkedése provokálta ki, hogy az egyik ICE ügynök autójában fejbe lőtte a nőt.

A Fehér Ház szerint nincsen semmi szokatlan abban, hogy a Pentagon az elnök minden lehetséges lépésére felkészül. Mint ismert, Donald Trump elnök csütörtökön az országon belüli felkelésekre vonatkozó törvényre (Insurrection Act) hivatkozva azzal fenyegetőzött, hogy beveti a katonaságot, ha Minnesota állam tisztségviselői nem akadályozzák meg a tüntetőket abban, hogy az ICE ügynökeire támadjanak. Ezt követően egy amerikai bíró megtiltotta az idegenrendészet erőszakos fellépését a békés tüntetéseken.