Felrobbant egy tartálykocsi a szlovén autópályán, egy ember meghalt

Felrobbant egy tartálykocsi egy közúti balesetben csütörtök reggel Szlovénia keleti részén, a stájerországi régióban, az A1-es autópályán – írja az MTI. A baleset miatt az autópályát lezárták a Slovenske Konjice és a Slovenska Bistrica csomópontok között.

A rendőrség közlése szerint a balesetnek egy halálos áldozata van, két ember pedig megsérült.

A rendőrség tájékoztatása szerint az üzemanyagot szállító tartálykocsi felborult, átsodródott a szemközti pályatestre, ahol egy kisteherautóval ütközött, majd felrobbant. A helyszínen életét vesztette a kisteherautó vezetője, a sérültek pedig a tartálykocsi sofőrje és a furgon egyik utasa.

A baleset után keletkezett tüzet a tűzoltók eloltották. A Radio Rogla beszámolója szerint a térfigyelő kamerák felvételei alapján a tartálykocsi a Petrol szlovén olajipari vállalat járműve volt. A hatóságok a forgalmat elterelik, a lezárás időtartamáról egyelőre nincs hivatalos információ. A rendőrség és a katasztrófavédelem további tájékoztatást ígért.